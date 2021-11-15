تقسيط السيارات المستعملة بدون تحويل الراتب وشروط القبول

تقسيط السيارات المستعملة بدون تحويل الراتب تعتبر من أكثر الحلول التي يحاول الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية الوصول إليها وقد أعلن مصرف الراجحي عن تقديم قروض السيارات لجميع المواطنين من بينها السيارات المستعملة، وكذلك تقسيط سيارات بدون مقدم من البنك فعند بحثك عن تقسيط سيارة مستعملة من البنوك فينبغي اللجوء أولًا إلى واحد من أشهر الجهات المصرفية وهو بنك الراجحي، والذي يوفر أيضًا عروض تقسيط سيارة تويوتا للمواطنين وسوف نوفر لكم الشروط والأحكام للحصول على تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم بالتفصيل وكذلك تقسيط سيارات تويوتا بدون مقدم من البنك.

تقسيط السيارات المستعملة بدون تحويل الراتب

أكد بنك الراجحي من خلال موقعه الرسمي أنه ليس هناك حاجة إلى تحويل الراتب عند الاشتراط في تقسيط السيارات المستعملة بدون تحويل الراتب والذي يحمل اسم تمويل الإيجار التمليكي للسيارات والذي يمكن الحصول عليه بمزايا متعددة من بينها:

يعتبر هذا الحل التمويلي من أكثر حلول التمويل مرونة في المملكة العربية السعودية ويتميز بتسهيل الإجراءات من خلال المصرف والحصول على موافقات فورية.

تصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي وبدون دفعة مقدمة.

كما أنه لا يوجد أي رسوم أو غرامات، عند الحاجة إلى سداد القيمة المستحقة مبكرًا.

شروط تقسيط سيارات مستعملة بنك الراجحي

وقد وضع البنك مجموعة متعددة من الشروط ومعايير الأهلية لمن يرغب في تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة بدون أن يقوم بتحويل الراتب إلى البنك ومن بين تلك الشروط ما يلي:

ضرورة أن يكون العميل ملتحق بأحد الوظائف، وألا تقل قيمة الرواتب عن ألفين ريال سعودي.

بينما المتقاعدين يمكنهم الحصول على التمويل ولكن بشرط ألا تقل قيمة راتبه عن 1900 ريال سعودي.

يشترط ألا يزيد عمر العمل عن ستين عام في حال كان ملتحق بأحد الوظائف، وضرورة ألا يزيد عمر المتقاعد عن 65 عام عند التقديم.

وفي حال توافر تلك الشروط يمكن أن يتم تقديم الطلب إلى بنك الراجحي السعودي مع توفير عرض السعر، للسيارة وصورة من رخصة القيادة، وقد اشترك البنك أن تكون الرخصة سارية عند تقديم الطلب، وأوراق التحقق من الشخصية أيضًا لا بد أن تقدم سواء للعميل الحاصل على الجنسية السعودية أو الوافد الحاصل على إقامة.