تمويل أونلاين سهل وسريع من شركة النايفات للتمويل في 72 ساعة

تمويل أونلاين من النايفات للتمويل، حيث يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن أفضل تمويل شخصي من خلال مميزات محددة تناسب جميع فئات المجتمع السعودي، ويتوفر ذلك من خلال شركة التمويل المالية وهي شركة النايفات التي تطرح تمويلاتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي تهم كل عميل، وتقدم الشركة تسهيلات عديدة من أجل الموافقة علي طلبات التمويل الخاصة بالعملاء، وتوفر منصة النايفات فرصة للحصول علي مبلغ التمويل الذي يناسب العميل والذي يحقق به أحلامه وأغراضه الشخصية بسيولة نقدية كبيرة تصل إلى 300 ألف ريال، ويستطيع العميل التقديم علي التمويل بشكل إلكتروني من خلال موقع الشركة، وسوف نوضح لمتابعينا طريقة الحصول علي تمويل أونلاين سهل وسريع.

النايفات للتمويل ومزايا التمويلات الشخصية

نظراً لخضوع الشركة إلي إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي فإن الشركة تحظي بثقة الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مزايا التمويل التالية:

منصة النايفات توفر مبالغ مالية تبدأ من مبلغ 10,000 ريال وحتى مبلغ 300,000 ريال سعودي.

يتم سداد قيمة أقساط أي مبالغ تمويلية علي فترة 60 شهر.

السماح بالحصول علي التمويل بدون تحويل الراتب.

يتم الحصول علي مبلغ تمويل بدون شرط الكفيل.

يمكن الحصول علي تمويل إضافي في حالة رغبة العميل.

لا توجد أتعاب إدارية ولا يشترط السداد مقدمًا للتمويل.

أي مبلغ تمويل متوافق بالشريعة الإسلامية.

الحصول علي قيمة التمويل في حدود 72 ساعة فقط من تقديم طلب التمويل الي المنصة.

يمكن للعميل المتقاعد الحصول علي التمويل بنفس شروط الموظف الحكومي.

مستندات هامة للقبول والحصول علي التمويل

هناك بعض المستندات الهامة التي يجب علي العملاء توفيرها خلال التقديم علي التمويل وهي علي النحو التالي:

يتطلب من العميل أن يقوم بتقديم طلب عبر موقع المنصة الإلكتروني للحصول علي تمويل شخصي مميز.

الحد الأدنى لطلب التمويل 10,000 ريال والأعلى 300,000 ريال.

تقديم الهوية الوطنية علي أن تكون سارية الصلاحية.

تقديم شهادة تعريفية بتفاصيل الراتب وتكون الشهادة مصدقة من جهة العمل.

تقديم تفاصيل العنوان الوطني.

يجب علي العملاء تقديم كشف حساب يكون أصل لآخر 3 رواتب معتمدة.

رقم الآيبان البنكي.

موقع النايفات للتقديم علي التمويل

يمكن تسجيل طلب إلكتروني من خلال موقع الشركة للحصول علي تمويل بدون اتفاقية مع البنوك عبر تمويلات الشركة المميزة بالطريقة التالية: