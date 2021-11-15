عروض تقسيط سيارة هيونداي من البنوك وأهم الوكلاء المعتمدين

عروض تقسيط سيارة هيونداي من البنوك والتي تعتبر من أكثر السيارات تميزًا في العالم، فهذه الفئة من السيارات تتمتع بإمكانيات عالية، سواء محرك السيارة المميز أو أيضًا تصميمها وألوانها الرائعة، وهي تنافس سيارات تويوتا بسعر الكاش وقد اشتهرت البنوك السعودية بتقديم قروض السيارات منها عروض هيونداي 2021 تقسيط بسعر الكاش وبالأخص عروض تقسيط النترا 2021 ومن بينها بنك الرياض في المملكة والذي قام بتوفير عروض تقسيط سيارة تويوتا وفئات أخرى إلى جانب هيونداي، وسوف نتعرف على شروط شراء سيارة بالتقسيط 2021.

عروض تقسيط سيارة هيونداي من البنوك

يمنح بنك الرياض العملاء إمكانية تقسيط السيارات المستعملة من خلال التمويل التأجيري للسيارات المستعملة بمميزات متعددة منها:

تحصل على تأمين خلال فترة التمويل شامل.

يمكنك تقسيط السيارة خلال مدة طويلة تقدر بثلاث سنوات.

يتيح لك البنك إمكانية تفويض سائق بديل.

إذا كنت من السعوديين فيتيح لك البنك تقسيط عدد 2 سيارة، أما أن كنت غير سعودي فيتاح لك تقسيط سيارة واحدة.

يمكنك تأجيل مبلغ كبير يسدد كدفعة أخيرة للسيارة.

طريقة شراء سيارات مستعملة بنك الرياض تقسيط

قام البنك بوضع قائمة بوكلاء السيارات التي يشملهم العرض الخاص بالتأجير التمويلي للسيارات وهم:

يمكن الاستفادة من غرض تمويل السيارات المستعملة من خلال معارض الوعلان للسيارات

أيضًا يمكن تقسيط السيارات المستعلمة عبر محمد يوسف ناغي للسيارات من نوع هيونداي، وكذلك بي أم دبليو.

بالإضافة إلى سيارة مرسيدس ينز يمكن الحصول عليها من خلال وكيل مرسيدس شركة إبراهيم الجفالي.

ولتقسيط سيارة مستعملة من نوع أودي يتاح الحصول عليها من خلال الشركة السعودية للتسويق سماكو.

رسوم التأجير التمويلي للسيارات المستعملة بنك الرياض

أما عن الرسوم المطلوبة فهي تتمثل في: