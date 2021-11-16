نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف القوات المسلحة النسائية 1443 الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي
شروط وخطوات التقديم في وظائف القوات المسلحة النسائية 1443 يبحث البعض من السيدات بالمملكة العربية السعودية الراغبين بالتقدم للوظيفة عن الشروط اللازمة لها وأيضاً هناك بعض من الخطوات للقيام بالتقدم للوظيفة كما أنها من ضمن أكثر الوظائف بحثًا من قبل الكثير من السيدات بالمملكة، ومن خلال موقعنا سنتعرف على شروط، وخطوات التقديم في وظائف القوات المسلحة النسائية 1443.
كيفية التقديم على وظائف القوات المسلحة نساء 1443
تعتبر من ضمن الوظائف الهامة للبعض حيث أنها تتطلب بعض من الخطوات للتقدمي لذلك التقديم إلكتروني أما في حالة القبول من الجهات المختصة يرسل رسالة نصية على رقم الهاتف لتأكيد قبولهم للعمل العسكري، وبعدها يتم استكمال الطلبات المطلوبة، وتقديم الأوراق وطباعة البيانات كما أن هذه الخدمة تقدم من خلال موقع التوظيف الرسمي بالمملكة وذلك لتوفير الوقت والجهد على المرشحين.
خطوات التقديم في وظائف القوات المسلحة بالسعودية
يوجد بعض من الخطوات التي يتم من خلالها التقديم في وظائف القوات المسلحة ومنها
- يتم القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
- نضغط على زر تسجيل.
- ثم القيام بإدخال البيانات المطلوبة في المكان المناسب.
- أيضاً يتم إدخال كل من كلمة المرور بالمكان المخصص لها.
- كتابة كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.
- يدخل الرمز المرئي أيضاً في المكان المناسب.
- الضغط فوق كلمة تسجيل.
شروط التقدم لوظائف القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية
هناك بعض من الشروط التي لابد من توافرها للالتحاق بوظائف القوات المسلحة، ومن ضمن هذه الشروط التي لابد من توافرها هي
- لابد من أن تكون المتقدم للوظائف حاصلة على الجنسية السعودية.
- يجب أيضاً أن تقيم إقامة دائمة بالمملكة.
- كذلك توافر مؤهل طبي لها ومن أنها لا تعاني من أي مرض.
- يخطر عليها العمل بجهات حكومية.
- ألا يقل عمر المتقدمة للوظائف عن 21 عامًا.
- لا يقل الوزن ولا يزيد عن 155 كيلو.
- يجب أن تكون الشهادة الحاصلة الشهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة الأخرى.
- أن تكون لديها بطاقة هوية وطنية، وسارية المفعول.
- يخطر عليها أن تكون متزوجة من شخص غير سعودي.
- يجب أن تجتاز مقابلة شخصية.
- يتم تحديد ميعاد للمقابلة بعد قبول الطلب.
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