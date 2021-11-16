نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة سلم رواتب أرامكو السعودية 1443 ومميزات العمل في الشركة في المقال التالي
رواتبٌ ومزايا كثيرةٌ يحصل عليها العاملون في شركة aramco عملاق النفط في العالم، إذ يمكننا الاطلاع على سلم رواتب أرامكو السعودية للعام 1443هـ، وأهم المزايا التي يحصل عليها الموظفون في الشركة، ليسترشدون بها، وفي الوقت ذاته يطلع عليها الراغبون في الالتحاق بوظيفة في هذه الشركة العالمية.
سلم رواتب أرامكو السعودية 1443
وننشر سلم رواتب أرامكو السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والأجانب العاملين في هذه الشركة الذي يتراوح بين ألف ريال سعودي و160 ألف ريال للمناصب العليا، وذلك وفق التالي:
- راتب مؤهل الدبلوم في علوم التربية، 40 ألف ريال سعودي.
- وراتب ماجستير في الصحة، 30 ألف ريال سعودي.
- أما راتب الدكتوراة في الهندسة المعمارية، 33 ألفًا 375 ريالا سعوديا.
- ودكتورة في العلوم الفيزيائية، 65 ألفًا و355 ريالا سعوديا.
- وراتب موظفو أرامكو حاملي الدبلوم، 12 ألفًا و722 ريالا سعوديا.
- كما أن مرتب موظفي أرامكو حاملي الدبلوم العالي، 12 ألفًا و577 ريالا سعوديا.
- وماجستير في الصناعات الإنتاجية والتحويلية، 40 ألف ريال سعودي.
- وماجستير في الصحافة والإعلام، 30 ألفًا و60 ريالا سعوديا.
- ودكتوراة في المعلوماتية، 40 ألف ريال سعودي.
- وموظفو أرامكو حاملي البكالوريس، 17 ألفًا و178 ريالا سعوديا.
- وموظفو أرامكو حاملو الماجستير، 23 ألفًا سعوديا.
- وموظفو أرامكو حاملو الدكتوراة، 31 ألفًا، و292 ريالا سعوديا.
متوسط المرتبات في شركة أرامكو 1443
أما بالنسبة لمتوسط المرتبات في شركة أرامكو السعودية، فهي على النحو التالي:
|وظائف أرامكو
|متوسط الراتب
|التسويق
|14,507 ريال سعودي
|الأبحاث والتطوير
|19,594 ريال سعودي
|إدارة المخاطر
|20,683 ريال سعودي
|التصميم
|14.053 ريال سعودي
|التنفيذ
|36.266 ريال سعودي
|الشبكات
|13.816 ريال سعودي
|العقود
|17195 ريال سعودي
|المالية والحسابات
|16.563 ريال سعودي
|العمليات
|17.494 ريال سعودي
|الإنتاج
|13893 ريال سعودي
|الالتزام
|15000 ريال سعودي
|المبيعات
|27.666 ريال سعودي
|الأرشيف
|7620 ريال سعودي
|العلاقات العامة
|18.385 ريال سعودي
|العلاقات الحكومية
|16.084 ريال سعودي
|الشؤون القانونية
|17.061 ريال سعودي
|الموارد البشرية
|15.350 ريال سعودي
|الهندسية
|18,738 ريال سعودي
|الاستشارات
|17,839 ريال سعودي
|التخزين والتوريد
|14.953 ريال سعودي
|التخطيط
|18.166 ريال سعودي
مزايا العمل في شركة aramco السعودية
وتوفر شركة aramco السعودية العديد من المزايا للعاملين لديها، نذكر منها ما يلي:
- الحصول على راتب أساسي شهريا.
- يحصل الموظف في الشركة على بدل استقرار، وهو يقدم لمرة واحدة، لمساعدتهم على تحمل النفقات غير المتوقعة.
- الحصول على علاوة المواقع الخاصة، وهي شهريّة تُمنح للموظفين الذين يُكلفون بالعمل في مكان بعيد.
- الحصول على أجر الوقت الإضافي في حالة تكليف الموظف بعمل إضافي.
- وبدل سكن للمستحقين من الموظفين، وقيمته تصل إلى 3 أضعاف الراتب الأساسي في 3 أشهر فقط، بما لا يقل عن 30 ألف ريال سعودي.
- يوجد برنامج حوافز سنوية للموظفين تتغير كل عام وفق أداء الموظف الفردي، وفي الوقت نفسه يتوقف على أداء الشركة ككل.
- الحصول على علاوة في شهر رمضان تُعادل الراتب الأساسي لشهر واحد.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معرفة سلم رواتب أرامكو السعودية 1443 ومميزات العمل في الشركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.