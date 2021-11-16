معرفة سلم رواتب أرامكو السعودية 1443 ومميزات العمل في الشركة

رواتبٌ ومزايا كثيرةٌ يحصل عليها العاملون في شركة aramco عملاق النفط في العالم، إذ يمكننا الاطلاع على سلم رواتب أرامكو السعودية للعام 1443هـ، وأهم المزايا التي يحصل عليها الموظفون في الشركة، ليسترشدون بها، وفي الوقت ذاته يطلع عليها الراغبون في الالتحاق بوظيفة في هذه الشركة العالمية.

سلم رواتب أرامكو السعودية 1443

وننشر سلم رواتب أرامكو السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والأجانب العاملين في هذه الشركة الذي يتراوح بين ألف ريال سعودي و160 ألف ريال للمناصب العليا، وذلك وفق التالي:

راتب مؤهل الدبلوم في علوم التربية، 40 ألف ريال سعودي.

وراتب ماجستير في الصحة، 30 ألف ريال سعودي.

أما راتب الدكتوراة في الهندسة المعمارية، 33 ألفًا 375 ريالا سعوديا.

ودكتورة في العلوم الفيزيائية، 65 ألفًا و355 ريالا سعوديا.

وراتب موظفو أرامكو حاملي الدبلوم، 12 ألفًا و722 ريالا سعوديا.

كما أن مرتب موظفي أرامكو حاملي الدبلوم العالي، 12 ألفًا و577 ريالا سعوديا.

وماجستير في الصناعات الإنتاجية والتحويلية، 40 ألف ريال سعودي.

وماجستير في الصحافة والإعلام، 30 ألفًا و60 ريالا سعوديا.

ودكتوراة في المعلوماتية، 40 ألف ريال سعودي.

وموظفو أرامكو حاملي البكالوريس، 17 ألفًا و178 ريالا سعوديا.

وموظفو أرامكو حاملو الماجستير، 23 ألفًا سعوديا.

وموظفو أرامكو حاملو الدكتوراة، 31 ألفًا، و292 ريالا سعوديا.

متوسط المرتبات في شركة أرامكو 1443

أما بالنسبة لمتوسط المرتبات في شركة أرامكو السعودية، فهي على النحو التالي:

وظائف أرامكو متوسط الراتب التسويق 14,507 ريال سعودي الأبحاث والتطوير 19,594 ريال سعودي إدارة المخاطر 20,683 ريال سعودي التصميم 14.053 ريال سعودي التنفيذ 36.266 ريال سعودي الشبكات 13.816 ريال سعودي العقود 17195 ريال سعودي المالية والحسابات 16.563 ريال سعودي العمليات 17.494 ريال سعودي الإنتاج 13893 ريال سعودي الالتزام 15000 ريال سعودي المبيعات 27.666 ريال سعودي الأرشيف 7620 ريال سعودي العلاقات العامة 18.385 ريال سعودي العلاقات الحكومية 16.084 ريال سعودي الشؤون القانونية 17.061 ريال سعودي الموارد البشرية 15.350 ريال سعودي الهندسية 18,738 ريال سعودي الاستشارات 17,839 ريال سعودي التخزين والتوريد 14.953 ريال سعودي التخطيط 18.166 ريال سعودي

مزايا العمل في شركة aramco السعودية

وتوفر شركة aramco السعودية العديد من المزايا للعاملين لديها، نذكر منها ما يلي: