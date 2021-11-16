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معرفة سلم رواتب أرامكو السعودية 1443 ومميزات العمل في الشركة

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عمر شويل - جدة معرفة سلم رواتب أرامكو السعودية 1443 ومميزات العمل في الشركة - ثقفني

رواتبٌ ومزايا كثيرةٌ يحصل عليها العاملون في شركة aramco عملاق النفط في العالم، إذ يمكننا الاطلاع على سلم رواتب أرامكو السعودية للعام 1443هـ، وأهم المزايا التي يحصل عليها الموظفون في الشركة، ليسترشدون بها، وفي الوقت ذاته يطلع عليها الراغبون في الالتحاق بوظيفة في هذه الشركة العالمية.

سلم رواتب أرامكو السعودية 1443

وننشر سلم رواتب أرامكو السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والأجانب العاملين في هذه الشركة الذي يتراوح بين ألف ريال سعودي و160 ألف ريال للمناصب العليا، وذلك وفق التالي:

  • راتب مؤهل الدبلوم في علوم التربية، 40 ألف ريال سعودي.
  • وراتب ماجستير في الصحة، 30 ألف ريال سعودي.
  • أما راتب الدكتوراة في الهندسة المعمارية، 33 ألفًا 375 ريالا سعوديا.
  • ودكتورة في العلوم الفيزيائية، 65 ألفًا و355 ريالا سعوديا.
  • وراتب موظفو أرامكو حاملي الدبلوم، 12 ألفًا و722 ريالا سعوديا.
  • كما أن مرتب موظفي أرامكو حاملي الدبلوم العالي، 12 ألفًا و577 ريالا سعوديا.
  • وماجستير في الصناعات الإنتاجية والتحويلية، 40 ألف ريال سعودي.
  • وماجستير في الصحافة والإعلام، 30 ألفًا و60 ريالا سعوديا.
  • ودكتوراة في المعلوماتية، 40 ألف ريال سعودي.
  • وموظفو أرامكو حاملي البكالوريس، 17 ألفًا و178 ريالا سعوديا.
  • وموظفو أرامكو حاملو الماجستير، 23 ألفًا سعوديا.
  • وموظفو أرامكو حاملو الدكتوراة، 31 ألفًا، و292 ريالا سعوديا.

متوسط المرتبات في شركة أرامكو 1443

أما بالنسبة لمتوسط المرتبات في شركة أرامكو السعودية، فهي على النحو التالي:

وظائف أرامكو متوسط الراتب
التسويق 14,507 ريال سعودي
الأبحاث والتطوير 19,594 ريال سعودي
إدارة المخاطر 20,683 ريال سعودي
التصميم 14.053 ريال سعودي
التنفيذ 36.266 ريال سعودي
الشبكات 13.816 ريال سعودي
العقود 17195 ريال سعودي
المالية والحسابات 16.563 ريال سعودي
العمليات 17.494 ريال سعودي
الإنتاج 13893 ريال سعودي
الالتزام 15000 ريال سعودي
المبيعات 27.666 ريال سعودي
الأرشيف 7620 ريال سعودي
العلاقات العامة 18.385 ريال سعودي
العلاقات الحكومية 16.084 ريال سعودي
الشؤون القانونية 17.061 ريال سعودي
الموارد البشرية 15.350 ريال سعودي
الهندسية 18,738 ريال سعودي
الاستشارات 17,839 ريال سعودي
التخزين والتوريد 14.953 ريال سعودي
التخطيط 18.166 ريال سعودي

مزايا العمل في شركة aramco السعودية

وتوفر شركة aramco السعودية العديد من المزايا للعاملين لديها، نذكر منها ما يلي:

  • الحصول على راتب أساسي شهريا.
  • يحصل الموظف في الشركة على بدل استقرار، وهو يقدم لمرة واحدة، لمساعدتهم على تحمل النفقات غير المتوقعة.
  • الحصول على علاوة المواقع الخاصة، وهي شهريّة تُمنح للموظفين الذين يُكلفون بالعمل في مكان بعيد.
  • الحصول على أجر الوقت الإضافي في حالة تكليف الموظف بعمل إضافي.
  • وبدل سكن للمستحقين من الموظفين، وقيمته تصل إلى 3 أضعاف الراتب الأساسي في 3 أشهر فقط، بما لا يقل عن 30 ألف ريال سعودي.
  • يوجد برنامج حوافز سنوية للموظفين تتغير كل عام وفق أداء الموظف الفردي، وفي الوقت نفسه يتوقف على أداء الشركة ككل.
  • الحصول على علاوة في شهر رمضان تُعادل الراتب الأساسي لشهر واحد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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