نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة اليسر للتقسيط وأحدث عروض ومنتجات التمويل للأفراد تعرف على الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

الكثير من شركات التمويل تقدم عروض مميزة للتمويلات المختلفة وتقدم بعض شركات التمويل منتجات تمويل السلع الاستهلاكية مخصص لتلبية إحتياجات ورغبات العملاء في امتلاك المتطلبات المنزلية أو الشخصية مثل الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية، والأثاث وغيرها، وذلك عن طريق التقسيط بأقساط مُيسرة، من خلال شركاء شركة اليسر، ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني نوضح شروط شركة اليسر للتقسيط، وذلك لطلب التمويل الذي يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم للسيولة النقدية، حيث أصبحت شركة اليسر ضمن أسرع 100 شركة نموًا في المملكة خلال السنوات الماضية، وتحوز على ثقة عالية فهي مرخصة وتعمل تحت رقابة إشراف البنك المركزي السعودي في ممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأصول الإنتاجية والتمويل الإستهلاكي، وتعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، التي باتت الخيار الأول في عالم التمويل على مستوى المملكة والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات. أحدث عروض وخيارات التمويل من شركة اليسر: تتيح شركة اليسر للتمويل برامج تمويلية للأفراد والشركات وهي كما يلي: اولا: برامج تمويل الأفراد وتشمل: برنامج تورق.

برنامج إجارة.

برنامج مرابحة.

برنامج تمويل السلع الاستهلاكية.

برنامج التمويل الأصغر.

برنامج تمويل المتقاعدين. ثانيا: برامج تمويل الشركات فتشمل: برنامج إجارة.

برنامج مرابحة. شروط شركة اليسر للتقسيط – برنامج التورق: يتطلب الحصول على تمويل الشخصي “منتج التورق” توفر الشروط التالية: التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين ممن هم بسن (22 – 60 سنه)، وبالنسبة للعسكري بحسب العمر التقاعدي. الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل يجب أن يبدأ من 5,000 ريال يجب أن لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تطبق الشروط والأحكام المستندات المطلوبة ضمن شروط شركة اليسر للتقسيط للحصول على التمويل الشخصي (منتج التورق): الهوية الوطنية للمواطن/ أو هوية مقيم للوافد المقيم. تعريف بالراتب ( بالنسبة للمنشآت الخاصة يجب أن يكون مصدق من الغرفة التجارية). كشف حساب بنكي لاخر ثلاثة أشهر. العنوان الوطني. مزايا منتج التورق المتاح للأفراد: يصل مبلغ التمويل الى 300 ألف ريال سعودي. لا يتطلب وجود كفيل. هامش ربح تنافسي. فترة سداد مرنة، حيث تصل الى 60 شهرًا. شروط شركة اليسر للتقسيط لتملك سيارة – منتج الإجارة: التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين من سن (21 – 60 سنه)، وللعسكري بحسب العمر التقاعدي. يجب أن يبدأ الراتب الشهري للعميل من 4,000 ريال. ألا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تطبّق ضوابط التأمين الشامل على المركبات. تطبق الشروط والأحكام. المستندات المطلوبة لتمويل تقسيط سيارة: توفرالهوية الوطنية للمواطن أو هوية المقيم للوافد. وجود رخصة قيادة سارية المفعول. تعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية). كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر. العنوان الوطني للعميل. مزايا برنامج الاجارة من شركة اليسر: يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج إلى كفيل.

هامش ربح تنافسي.

لا يشترط أن تكون الجهات المعتمدة من شركة اليسر.

فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

تصل الدفعة الأخيرة حتى 30% من قيمة السيارة.

إمكانية جدولة الدفعة حتى 24 شهر إضافي.

هناك شبكة شراكات واسعة مع الوكالات والمعارض على مستوى المملكة.

إمكانية تمويل السيارات المستعملة. شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج تمويل السلع الاستهلاكية: تمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين على أن يكون السن (22 – 60 سنه)، وللعسكري بحسب العمر التقاعدي. يجب أن يبدأ الراتب الشهري للعميل من 5,000 ريال سعودي. ان لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تُطبّق الشروط والأحكام. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر: الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي/ أو هوية مقيم للوافد المقيم في المملكة. تعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية). كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر. العنوان الوطني. عرض سعر السلعة (الوكالات والمعارض المعتمدة من شركة اليسر). مزايا تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر: مبلغ التمويل يصل إلى 25 ألف ريال سعودي. لا حاجة لوجود كفيل. بدون رسوم إدارية. هامش ربح تنافسي. فترة سداد تصل الى 24 شهرًا. منتجات متعددة ومتنوعة من خلال شبكة شراكات استراتيجية واسعة. شروط شركة اليسر للتقسيط – منتج التمويل الأصغر : التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين من سن (22 – 60 سنة) و(للعسكري بحسب العمر التقاعدي).

يجب أن يبدأ الراتب الشهري من 5,000 ريال.

لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر.

تُطبّق الشروط والأحكام. المستندات المطلوبة للتمويل: الهوية الوطنية/ هوية المقيم.

تعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية).

كشف حساب بنكي لاخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني مزايا منتج التمويل الأصغر من اليسر: مبلغ تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

لا يتطلب توفير كفيل .

تمويل بدون رسوم إدارية.

بدون أجور وكالة.

بدون شرط الجهات المعتمدة.

استحقاق أول قسط بعد شهرين.

فترة سداد الأقساط تصل إلى 36 شهرًا طريقة تقديم طلب قرض شركة اليسر: الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة اليسر.

تحديد التمويل الشخصي من القائمة الرئيسية العلوية اختر (أفراد).

ثم تحديد نوع تمويل التورق أو مرابحة السيارات أو أى نوع من أنواع القروض.

وتعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل بالبيانات.

ثم رفع المستندات والوثائق التي تشمل : صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول . خطاب تعريف بالراتب يتضمن قيمة الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين . كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر . العنوان الوطني وبالنسبة للقطاع الخاص يكون تعريف الراتب موثق من الغرفة التجارية. الشركة تقدم قرض بدون تحويل راتب والسداد من خلال عدة طرق يمكن معرفتها بالتواصل مع خدمة العملاء عبر الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، أو الاتصال على الرقم المجاني 8001160711. الوسوم عمر شويل - جدة شركة اليسر للتقسيط وأحدث عروض ومنتجات التمويل للأفراد تعرف على الشروط ورابط التقديم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة اليسر للتقسيط وأحدث عروض ومنتجات التمويل للأفراد تعرف على الشروط ورابط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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