نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدخول منصة الدعم الريفي الإلكترونية برنامج ريف www.reef.gov.sa والمحاصيل الشتوية المدعومة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كيفية تسجيل الدخول بمنصة الدعم الريفي بالمملكة، حيث زاد البحث في الفترة القليلة الماضية من قبل المواطنين والمواطنات من الأسر المنتجة بداخل أراضي المملكة عن كيفية تسجيل الدخول في برنامج ريف، وهذا لمعرفة المحاصيل المدعومة، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار والتي ينتج عنها المحاصيل المطرية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع أعزائنا المتابعين.

أخبار برنامج دعم الريف

وقد أعلن برنامج دعم الريف مؤخرا عن دعمه للمحاصيل المطرية، وهذا ما جعل مئات المواطنين المستفيدين من دعم الريف يبحثون عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وكيفية تسجيل الدخول بالمنصة للاستعلام عن الدعم.

حيث أعلن برنامج ريف عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن دعمه لقطاع المحاصيل المطرية، والمحاصيل المطرية أو كما جاء في التغريدة “المحاصيل البعلية”، وهذا يعني أنها عبارة عن المحاصيل التي تعتمد في زراعتها وسقايتها بشكل أساسي على مياه الأمطار.

ثم وتزامنت هذه التغريدة مع سقوط الأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة في المملكة وخاصة في غرب المملكة ومنها مدينة جدة، ولكن ستستمر هذه الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط وهذا حسب تحديث هيئة الأرصاد السعودية.

ما هو برنامج الدعم الريفي

أما بالنسبة لبرنامج الدعم الريفي فهو عبارة عن برنامج دعم تقدمه الحكومة السعودية للأسر المنتجة في قطاعات مختلفة، ومن أهمها الزراعة، حيث يهدف البرنامج بشكل اساسي إلى دعم المزارعين أصحاب المزارع الصغيرة.

حيث يتم دعم الأسر المستهدفة في هذا البرنامج بقيمة 10% من إجمالي رأس المال المسجل به المستفيد في المنصة، وهذا بشرط ألا يتجاوز الدعم 54 ألف ريال سعودي في السنة.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

ونتابع معكم الشروط الخاصة بالتسجيل في الدعم الريفي المعلن عنها، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم يمتهن أحد المهن الزراعية وهذا للتسجيل.

ألا يمتلك عمل في أيا من القطاع العام أو القطاع الخاص.

وثم يجب أن يكون ساكنا بالمناطق التي يشملها الدعم (وهو يدعم جميع مناطق المملكة حسب القطاع المستهدف في كل منطقة).

ألا يقل العمر عن 21 عاما.

ولكن يجب ألا يزيد الدخل للمتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي بكل شهر.

ما هي المحاصيل البعلية المدعومة في دعم الريف

وقد تم ذكر ما هي المحاصيل البعلية المدعومة من منصة الدعم الريفي، وقد تم ذكرها في منشور وذكر فوائدها، وهي الآتي:

الدخن.

القمح.

الذرة الرفيعة.

السمسم.

الحبحب البعلي.

فوائد المحاصيل البعلية

ذات مردود اقتصادي جيد.

لا تستهلك المياه الجوفية.

سهلة الزراعة، وغير مكلفة.

ولكنها أيضا تساهم في الأمن الغذائي.

تساعد على زيادة تشبع التربة والآبار بالمياه.

تسجيل ادخول الدعم الريفي www.reef.gov.sa

ومن ثم يمكنكم التسجيل بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات المبسطة التالية: