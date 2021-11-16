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عمر شويل - جدة تمويل شخصي من مصرف الراجحي في 30 دقيقة سواء كنت مواطن أو مقيم، يمكنك التمتع بالخدمات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي إلي المواطنين السعوديين والمقيمين والتي تتميز بالسرعة الكبيرة وتقديم أقساط مبسطة تتناسب مع الدخل الشهري للمتقدم إضافة إلي ذلك توافق التمويل الشخصي مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي جعل الكثيرين من أبناء المملكة العربية السعودية يقبلون على اقتناء هذا التمويل الشخصي للقيام بالكثير من الأمور الهامة التي قد يصعب تنفيذها بسبب الميزانية الشهرية لهم، مثل تجديد أثاث المنزل أو تسديد أقساط شراء الأجهزة الإلكترونية أو تسديد مصاريف المدارس أو ما شابه ذلك لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني خطوات الحصول علي التمويل الشخصي واهم الشروط الواجب توافرها.

تمويل شخصي من مصرف الراجحي في 30 دقيقة سواء كنت مواطن أو مقيم

أوضح مصرف الراجحي عن إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي الذي يلبي طموحات بفترة سداد تصل إلي 60 شهر، فيما يتيح مصرف الراجحي بتمويل شخصي يبدأ من خمس آلاف ريال وحتى 2 مليون ريال سعودي، فيما حدد المصرف الحد الأدنى لتمويل الأطباء والذي يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ريال سعودي، أما عن تمويل الموظفين والذي يبدأ من 500 ألف ريال وحتى نصف مليون ريال سعودي، يمكن التعرف على مميزات التمويلات من مصرف الراجحي من خلال رابط مميزات التمويلات الشخصية.

شروط التمويل الشخصي

يجب أن لا يقل عمر المتقدم على التمويل الشخصي عن 25 عام.

عن 25 عام. يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 2000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لتسديد القرض عام واحد، والحد الأعلى لفترة السداد 5 سنوات.

تقديم طلب تمويل شخصي

يتطلب منك اتخاذ بعض الإجراءات للحصول على التمويل الشخصي والتي تبدأ بالتالي:

الدخول إلي رابط مصرف الراجحي. تسجيل الاسم كامل. القيام بإدخال الجنسية. القيام بإدخال النوع سواء كان ذكر أو أنثى. تحديد العمر. تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. الإجابة علي السؤال التالي (هل لديك حساب في مصرف الراجحي)، (هل لديك راتب محول على الراجحي). تحديد قيمة الراتب الشهري. تحديد نوع قطاع العمل سواء كان حكومي أو خاص. تسجيل رقم الجوال. تسجيل البريد الإلكتروني. تسجيل المنطقة. تحديد وقت الاتصال. في النهاية تقوم بالضغط على كلمة submit أو تقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم في مصرف الراجحي



كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على طلب التمويل الشخصي والتي جاءت كالتالي (خطاب من جهة عمل العميل موضحاً فيه الراتب الشهري، تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، تعبئة النموذج الخاص بطلب القرض، في بعض الأحيان يطلب مصرف الراجحي تحويل الراتب، بعد توافق الشروط والمعايير عليك وإتمام عملية التقديم بنجاح سيتم الرد عليه خلال أقل من 30 دقيقة.

شروط تمويل بنك الراجحي للقطاع الخاص والحكومي

أوضح مصرف الراجحي عن عدة شروط ومعايير لتمويل القطاع الخاص والتي تأتي في مقدمتها أن يكون راغب التمويل الشخصي قد عمل في القطاع الخاص مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر متصلة، فيما أكد على أن المدة الزمنية المحددة للعمل في القطاع الحكومي يجب أن لا تقل عن 3 أشهر متصلة.

طريقة تحديث بيانات مصرف الراجحي

أتاح مصرف الراجحي عدة طرق لتحديث بيانات العملاء الطريقة الأولي من خلال زيارة اقرب فرع لبنك الراجحي المنتشر في جميع المدن والمحافظات من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءا وسيقوم الفرع بتحديث بياناتك في دقائق معدودة، أما الطريقة الثانية هي من خلال زيارة موقع الراجحي للأفراد والقيام بإدخال كافة البيانات والمعلومات الجديدة بعد الضغط على تحديث البيانات.

طريقة تحميل تطبيق الراجحي

تتمكن من تحميل تطبيق مصرف الراجحي من خلال الدخول إلي متجر جوجل بلاي والضغط على زر البحث وكتابة تطبيق مصرف الراجحي الجديد ثم الضغط على اخر إختيار، ثم تثبيت، حيث يتميز تطبيق الراجحي بسهولة التعامل وإتمام كافة التعاملات المصرفية من اي مكان وفي أي وقت في العالم، كما يوفر لك التطبيق التمويل الفوري السريع دون الحاجة إلى الذهاب إلي مقر البنك.

طريقة الحصول على تمويل السيارات من مصرف الراجحي

وفر مصرف الراجحي تمويل السيارات لكافة الراغبين في الحصول على سيارة سواء كانت مستعملة أو جديدة، والذي يتميز بالعديد من المزايا منها نجد أن تمويل السيارات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، هامش ربح تنافسي، الحصول على السيارة دون سداد قيمة المقدمة، مع إعادة تمويل الدفعة الأخيرة حتى 24 شهر.

رقم التواصل مع مصرف الراجحي

يتمكن المواطنين والمقيمين التواصل مع خدمات الدعم الفني لمصرف الراجحي من خلال الاتصال بالرقم الموحد (920003344) من اجل الاستعلام عن احدث التمويلات الجديدة التي يقدمها المصرف حيث يعمل فريق عمل على مدار الساعة يوميا.

التقديم علي التمويل العقاري

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخيارات المتميزة إلى المتقدمين ومن اهم هذه الخيارات هي التمويل العقاري والتي يمكنك التقديم فيه من خلال الدخول علي مصرف الراجحي وتسجيل الاسم بالكامل والجنسية والنوع والعمر وتسجيل رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم الإقامة وبعض المعلومات الأخري مثل المعلومات المالية، وهي نفس بيانات الخاصة بالتمويل شخصي من مصرف الراجحي.