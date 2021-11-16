نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في دعم الريف وخطوات التقديم على الدعم الريفي 1443 في المقال التالي
شروط التسجيل في دعم الريف ازداد البحث من قبل الكثير من المواطنين السعوديين للتسجيل في دعم الريف حيث أنه عبارة عن دعم مادي يتم تقديمه من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل أراضي السعودية، كما يمكننا التسجيل في الدعم بطريقة إلكترونية ولابد من توافر بعض من الشروط كما تقدم البيانات الخاصة والشخصية بطريقة دقيقة، ومن خلال مقالنا سنشرح لكم شروط وخطوات التقديم في دعم الريف 1443.
خطوات التقديم في دعم الريفي 1443
صرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة عن قيامها بالتسجيل الإلكتروني من قبل المواطنين حيث أن منصة دعم الريف تقدم بعض من الخدمات الأخرى ومنها تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية كما أن الهدف الأساسي من دعم الريف هو العمل على زيادة نسبة الإنتاج الزراعي ومن خلاله يتم استغلال الموارد أفضل استغلال ومن ضمن الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل في دعم الريف كالتالي:
- يتم القيام بالتسجيل في بوابة الريف.
- نقوم بالضغط على زر انشاء حساب جديد.
- يتم إدخال كافة البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم.
- كتابة كلمة السر ورقم التحقق الخاص بك.
- يتم الضغط على زر تسجيل.
- إدخال الرمز المرسل على رقم الهاتف التي تم تسجيله.
- تقديم كافة المستندات والأوراق من خلال المنصة.
ما هى قطاعات دعم الريف
- يعمل دعم الريف على توفير الدعم المالي وبعض من الخدمات الأخرى.
- كما انه يدعم بعض من القطاعات ومنها تطوير وإنتاج العسل وتربية النحل واللبن ويدعم زراعة الفاكهة ومزارع الأسماك.
- أيضًا ذلك للعمل من أجل مواكبة التطور.
رقم التوصل مع الدعم الريفي
- يمكننا الاتصال برقم دعم الريف وذلك حالة مواجهة بعض من المشاكل.
- كما توفر الوزارة موقع رسمي حتى يتم التواصل مع الرسائل المرسلة مباشرًا خلال اليوم،
- كذلك يمكننا الاتصال على الرقم 19930 من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.
شروط التسجيل في دعم الريف
حددت الوزارة بعض من الشروط التي لابد من توافرها للحصول على دعم الريف ومنها:
- لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة.
- كذلك لابد من أن يمتلك حساب بنكي نشط.
- إيضًا لا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 21 سنه.
- لا يعمل في كل من القطاعين العام والخاص.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري له 6000 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التسجيل في دعم الريف وخطوات التقديم على الدعم الريفي 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.