شروط التسجيل في دعم الريف وخطوات التقديم على الدعم الريفي 1443

شروط التسجيل في دعم الريف ازداد البحث من قبل الكثير من المواطنين السعوديين للتسجيل في دعم الريف حيث أنه عبارة عن دعم مادي يتم تقديمه من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل أراضي السعودية، كما يمكننا التسجيل في الدعم بطريقة إلكترونية ولابد من توافر بعض من الشروط كما تقدم البيانات الخاصة والشخصية بطريقة دقيقة، ومن خلال مقالنا سنشرح لكم شروط وخطوات التقديم في دعم الريف 1443.

خطوات التقديم في دعم الريفي 1443

صرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة عن قيامها بالتسجيل الإلكتروني من قبل المواطنين حيث أن منصة دعم الريف تقدم بعض من الخدمات الأخرى ومنها تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية كما أن الهدف الأساسي من دعم الريف هو العمل على زيادة نسبة الإنتاج الزراعي ومن خلاله يتم استغلال الموارد أفضل استغلال ومن ضمن الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل في دعم الريف كالتالي:

يتم القيام بالتسجيل في بوابة الريف.

نقوم بالضغط على زر انشاء حساب جديد.

يتم إدخال كافة البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

كتابة كلمة السر ورقم التحقق الخاص بك.

يتم الضغط على زر تسجيل.

إدخال الرمز المرسل على رقم الهاتف التي تم تسجيله.

تقديم كافة المستندات والأوراق من خلال المنصة.

ما هى قطاعات دعم الريف

يعمل دعم الريف على توفير الدعم المالي وبعض من الخدمات الأخرى.

كما انه يدعم بعض من القطاعات ومنها تطوير وإنتاج العسل وتربية النحل واللبن ويدعم زراعة الفاكهة ومزارع الأسماك.

أيضًا ذلك للعمل من أجل مواكبة التطور.

رقم التوصل مع الدعم الريفي

يمكننا الاتصال برقم دعم الريف وذلك حالة مواجهة بعض من المشاكل.

كما توفر الوزارة موقع رسمي حتى يتم التواصل مع الرسائل المرسلة مباشرًا خلال اليوم،

كذلك يمكننا الاتصال على الرقم 19930 من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

شروط التسجيل في دعم الريف

حددت الوزارة بعض من الشروط التي لابد من توافرها للحصول على دعم الريف ومنها: