بأقل راتب 1900 ريال تمويل ميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بالتقسيط سنتين

وفرت المملكة العربية السعودية من خلال شركة إمكان للتمويل العديد من التمويلات ومنها التمويل الميسر والتمويل الإضافي تحت ضوابط وشروط محددة ويحصل عليها العديد من المواطنين السعوديين لأنها تمتاز بالعديد من المزايا التمويلية المتعددة ومنها توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل ولا يحتاج التمويل إلا أقل راتب شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي لكل العملاء المتقاعدين أما من يبلغ 22 عام فأكثر يطلب منه 2000 ريال سعودي وهو أقل راتب يمكن عن طريقة أستلام مبلغ تمويل يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على تمويل نقدي ميسر بالتقسيط المرن الشهري لمدة سنتين وأقل فترة تمويل ثلاثة أشهر فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية.

الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على تمويل إمكان الآن

تمويل إمكان الراجحي بالمملكة يحتاج توفير دخل شهري ثابت ويكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية مع توفير الهوية الوطنية سارية المفعول وكافة الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل كالتالي:

إمكان يطلب توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 1900 ريال للمتقاعد.

يطلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي توفير 2000 ريال من الفئات الأخرى المتقدمة.

لابد من توفير حساب بنكي عن طريق مصرف الراجحي السعودي في المملكة.

إحضار تقرير سمه السعودي بالمملكة ويجب عدم التعثر فيه لضمان الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 22 سنه وقد يصل إلى 60 سنه فقط لا غير.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي