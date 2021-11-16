شروط الدعم الريفي للعاطلين reef.gov.sa تطبيق الريف تسجيل دخول منصة دعم ريف الإلكترونية

عمر شويل - جدة شروط الدعم الريفي للعاطلين reef.gov.sa وتطبيق الريف للأسر المنتجة حيث تُعتبر تسجيل الدخول لموقع البوابة الإلكترونية لمنصة ريف للدعم الريفي للأسر المنتجة reef من المنصات السعودية التي تحظى باهتمام بالغ لدى فئات عديدة من مواطني المملكة السعودية، وذلك للاستعلام عن برنامج ريف، هذا ويُعتبر برنامج ريف من أهم لبرامج التي تعني بالأسر بالريف السعودي في كافة المناطق السعودية، وذلك كوسيلة لدعم الأسر المنتجة بالريف السعودي في قطاعات منتجة عديدة، وذلك بهدف رفع المستوى المعيشي لتلك الفئات التي كانت مُهمشة فيما مضى،ويتنوع تقديم الدعم في المجال الزراعي وتربية الماشية والدواجن والمناحل وما تنتجه من عسل، وغيرة من مجالات الإنتاج الريفية الأخرى.

شروط الدعم الريفي للعاطلين reef.gov.sa تطبيق الريف رابط تسجيل دخول

وبناء على ما سبق فإن برنامج ريف استطاع خلال فترة وجيزة أن ينال ثقة المتعاملين مع البرنامج، حيث يستهدف البرنامج تنمية شاملة للمجتمع الريفي السعودية، وذلك كتنمية مستدامة، وذلك عن طريق توفير أحدث النظم المتطورة في مجال الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة، ونظم الري الحديثة، ولم يقتصر الأمر على قطاع الزراعة فقط، بل امتد الاهتمام بمربي الماشية والدواجن، وقطاع صيد الأسماك،وتم صُنع مجتمع منتج يتسم بالكمال، لذلك سنتناول معكم كيفية وطريقة التقديم والتسجيل على برنامج دعم الريف، وكذلك شروط الدعم الريفي للعاطلين.

كيفية وطريقة التقديم والتسجيل في برنامج دعم ريف الحكومي

يتم التقديم والتسجيل غلى برنامج دعم ريف الحكومي عن طريق تسجيل دخول رابط منصة برنامج دعم ريف الرسمية الإلكترونية، حيث يتم الدخول على رابط المنصة، ثم إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة، وفي حال الاستفسار يمكن التواصل مع برنامج دعم الريف من خلال الرقم المختصر “19930”.

تسجيل دخول دعم ريف وطريقة تقديم طلب الحصول على الدعم للأسر المنتجة

زيارة رابط بوابة منصة دعم ريف الإلكترونية.

النقر على أيقونة “ابدأ بطلب الدعم”.

إنشاء حساب جديد على البوابة الإلكترونية لدعم ريف.

إدخال البيانات الخاصة بك والتأكد من صحة تلك البيانات.

في حال تمكنت بنجاح من إنشاء حسابك يمكنك التسجيل كمستحق لبرامج التنمية الريفية.

سيتم تفعيل حسابك بطريقة ألية.

يجب إدخال رقم حسابك المصرفي.

ستصلك رسالة على هاتفك الذي قمت بتسجيله، وهذه الرسالة تحتوي على رمز التحقق.

قم بإدخال رمز التحقق على المنصة الخاصة برنامج والتي قمت بالتسجيل عليها، وذلك حتى تتمكن من تفعيل حسابك ومتابعة طلبك.

يجب الانتباه إلى أنه لا يمكنك التسجيل في أكثر من 3 برامج.

متى ينزل دعم ريف ومدة دراسة طلب دعم الريف الحكومي

ومن الجدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية لبرنامج الدعم الريفي تتبع وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، وهي المنوط بها تنظيم الحصول على الدعم، وذلك للنهوض بقطاع بالقطاع الزراعي والحيواني والداجن والمنتجات الريفية الأخرى، ويتواصل التقديم في خدمة برنامج ريف للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، وذلك من خلال منصة ريف الإلكترونية، حيث سيتم دراسة طلبك خلال فترة لا تزيد عن 60 يوم، وفي حال ثبوت استحقاقك للدعم بعد دراسة طلبك، سيتم إدراجك في قائمة المستفيدين من برنامج دعم ريف الحكومي.

الأنشطة المستفيدة من برنامج دعم ريف الحكومي

ومن الجدير بالذكر أنه يجب عليك أن يكون لديك حساب مصرفي بأحد البنوك، كما يجب عليك إدخال حسابك المصرفي عند قيامك بالتسجيل على برنامج دعم ريف كمستفيد،بعدها يمكنك التقدم بدراسة مبدئية لمشروعاك في صورة دراسة جدوى، ويُضل أن تكون لك خبرة سابقة في مجال مشروعك الذي تريد لحصول على دعم له.

شروط الحصول على دعم ريف والاستفادة بالبرامج المتاحة