نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الدعم الريفي للعاطلين ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق الدعم الريفي للعاطلين ورابط التسجيل؛ يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين وشروط التسجيل، حيث أنه من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الزراعة في المملكة لمساعدة أصحاب الحرف والمشروعات الزراعية لتكبير مشروعاتهم وتطويرها كما أنها تساعد العاطلين عن العمل الذين يريدون العمل في هذه المجالات.

شروط استحقاق الدعم الريفي للعاطلين

لابد من معرفة شروط البرنامج التي قامت بوضعها وزارة البيئة والمياه حتى يتمكن الراغبين في التسجيل من الحصول على الدعم وتكون الشروط كالتالي :

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والإقامة أي مقيم إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من ذلك الحاصلين على بطاقات تنقل.

لا يجب أن يزيد دخل المتقدم الشهري عن 6000 ريال سعودي ودخله السنوي عن 54 ألف ريال سعودي.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

لابد أن يكون المتقدم قلم بتسجيل مشروعه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب أن لا يكون المتقدم يستفيد من دعم أكثر من ثلاث جهات أخرى.

تقديم كافة المستندات المطلوبة .

يجب أن لا يكون المتقدم يعمل لدي أي قطاع سواء القطاع العام أو الخاص.

خطوات ورابط التسجيل في الدعم الريفي

يتم التسجيل في دعم ريف عن طريق بعض الخطوات البسيطة ولكن لابد من الانتباه للشروط وتحقيقها ثم التقديم ويتم عن طريق:

الولوج لموقع دعم ريف عن طريق الرابط الرسمي. الضغط على انشاء حساب جديد. تدوين البيانات المطلوبة بدقة. النقر على تسجيل.

موعد نزول الدعم الريفي

بعد التسجيل في البرنامج يريد المواطنين من معرفة موعد نزول الدعم لذلك يبدأون في التساؤل كثيراً عن موعد نزول الدعم الريفي لذلك قامت وزارة البيئة والمياه بتوضيح موعد نزول الدعم

حيث أنه بعد قبول طلب التقديم الذي يستغرق مدة تصل إلى 60 يوم يستطيع المواطن بعد الموافقة صرف الدعم في أول عشر أيام من كل شهر ميلادي.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط استحقاق الدعم الريفي للعاطلين ورابط التسجيل في برنامج دعم ريف، وكذلك وضحنا لكن خطوات التسجيل في دعم ريف وموعد نزول الدعم الريفي.