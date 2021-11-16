نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر السؤال عن اسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني من أهم الأسئلة التي يهتم بها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تمكن هذه الخدمة الأفراد السعودين من معرفة أماكن تواجدهم علي الخريطة الرقمية، لذلك أتاح البريد السعودي اسهل طريقة للمساعدة في الاستعلام عن العنوان الوطني سواء كان برقم الهوية أو رقم الجوال، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي أسهل الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها معرفة عنوانك الوطني.

العنوان الوطني السعودي

هو برنامج أطلقته مؤسسة البريد السعودي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل تطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وفق لأماكن الإقامة الخاصة بهم.

وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لمواكبة سبل التقدم و التطور الرقمي والتكنولوجي للحكومة السعودية والسعي إلي استكمال البنية التحتية لتقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونياً.

وفيما يلي سوف نتعرف علي اسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني، وكيفية التحقق من العنوان، و كيفية تعديل وضبط عنوان وطني لعام 1443.