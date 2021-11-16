اسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني 1443

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عمر شويل - جدة يعتبر السؤال عن اسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني من أهم الأسئلة التي يهتم بها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تمكن هذه الخدمة الأفراد السعودين من معرفة أماكن تواجدهم علي الخريطة الرقمية، لذلك أتاح البريد السعودي اسهل طريقة للمساعدة في الاستعلام عن العنوان الوطني سواء كان برقم الهوية أو رقم الجوال، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي أسهل الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها معرفة عنوانك الوطني.
العنوان الوطني السعودي
هو برنامج أطلقته مؤسسة البريد السعودي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل تطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وفق لأماكن الإقامة الخاصة بهم.
وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لمواكبة سبل التقدم و التطور الرقمي والتكنولوجي للحكومة السعودية والسعي إلي استكمال البنية التحتية لتقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونياً.
اسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني
يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن أسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني، وجاءت الطريقة علي النحو التالي:
- في البداية يجب الدخول علي موقع البريد السعودي | سُبُل.
- قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات الدخول عبر النفاذ الوطني.
- بعد ذلك اضغط علي أيقونة “إدارة العنواين“.
- قم باختيار العنوان الوطني من بين الخيارات المتاحة.
- في النهاية سوف تظهر جميع تفاصيل العنوان الوطني الخاص بك.
ويمكنك الآن بكل سهولة فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني.
معرفة العنوان الوطني برقم الهوية
يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية معرفة العنوان الوطني الخاص بهم باستخدام برقم الهوية الوطنية، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية.
- في البداية يجب الدخول إلي الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني.
- قم بالانتقال إلى تبويب (إدارة عنوان مُسجل).
- بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة لإدخال رقم الهوية ومعرفة العنوان الوطنيّ؛ كي يتم إدارة العنوان ومعرفة كافة تفاصيله وبياناته.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصص لها.
- ثمَّ إدخال رقم الهاتف المسجل على العنوان الوطني في المكان المُخصص لذلك.
- اضغط على أيقونة (التحقق من الهوية).
- وبعد ذلك سيتم استلام رسالة على الجوال تحتوي على رمز التأكيد.
- قم بإدخال رمز التأكيد في الخانة المخصصة لذلك.
- اضغط على أيقونة (استعلم).
- في النهاية ستظهر أمامك كافة بيانات العنوان الوطني، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة به.
ويمكنك معرفة أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء بكل سهولة سواء باستخدام رقم العداد أو الحساب أو رقم الهوية.
خطوات التحقق من العنوان الوطني
يسعى العديد من الأفراد السعوديين لمعرفة الخطوات المطلوبة من أجل التحقق من عنوانهم الوطني، حيث تعد خدمة التحقق من أفضل الخدمات الإلكترونية التي يتمكن منها الفرد للاستعلام، وفيما يلي سوف نتعرف علي خطوات التحقق.
- أولا يجب الدخول مباشرةً إلى رابط العنوان الوطني.
- ومن ثمَّ قم بالانتقال إلى خدمة (إدارة عنوان مسجل).
- قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المعدّة لذلك.
- بعد ذلك الضغط على أيقونة (تحقق).
طباعة العنوان الوطني
تقدم الحكومة السعودية خدمة طباعة العنوان الوطني بطريقة إلكترونية وبدون الحاجة إلي التوجه إلي مقرات الجهات المعنية وتضيع وقت، حيث أصبح طباعة العنوان عن طريق خطوات سهلة وبسيطة، ويمكنك معرفة ذلك باتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني.
- قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات الدخول عبر النفاذ الوطني.
- بعد ذلك اضغط على تبويب (إدارة العناوين).
- قم باختيار العنوان الوطني المراد طباعته.
- وأخيرًا اضغط على خيار (طباعة) من أجل طباعة العنوان الوطني.
تعديل وضبط العنوان الوطني 1443
يتساءل الكثير عن كيفية تعديل البيانات بالعنوان الوطني للاستفادة من الخدمات، حيث أنه في حال حدوث أي تعديل أو تغيير في بيانات العنوان الوطني المسجل، فأنه يجب تعديله وإعادة ضبط بياناته، ويمكن تعديل العنوان الوطني من خلال إتباع الأتي:
- قم بالدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني.
- تسجيل الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- قم باختيار خدمة (تعديل العنوان).
- ثمَّ إدخال البيانات المراد تعديلها في الحقول المخصص لها.
- اضغط على أيقونة (تقديم).
طريقة حذف العنوان الوطني
يمكن حذف العنوان الوطني للأفراد أو المؤسسات في المملكة العربية السعودية بكل سهولة ويسر من خلال عدد من الخطوات البسيطة وهي كالآتي:
- قم بالدخول إلي موقع العنوان الوطني مباشرة.
- اضغط على أيقونة “إدارة عنوان مسجل“.
- قم بإدخال التفاصيل المطلوبة للتسجيل والنقر على “تحقق“.
- عليك باستكمال التحقق المطلوب.
- قم باختيار التفاصيل المراد حذفها من العنوان.
- اضغط على زر “إزالة“.
- وفي النهاية قم بتأكيد العملية.
وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم اسهل طريقة لمعرفة العنوان الوطني، ومعرفة ذلك أيضًا من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية، والتعرف علي خطوات التحقق من العنوان وطباعته، وطريقة الحذف.
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