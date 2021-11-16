نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وطريقة التسجيل؛ تم إنشاء مؤسسة الوليد بن طلال منذ 40 عاماً وذلك لتقديم المساعدات الإنسانية للفقراء والمحتاجين حيث أنها تعمل على توفير العديد من الوحدات السكنية للمطلقات والأرامل الذين تنطبق عليهم شروط المؤسسة كما أنها تقدم سيارات مجاناً لمن تنطبق عليهم بعض الشروط كما أنها تقدم المساعدة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والأسر الذين تضرروا من فيروس كورونا وتهدف هذه المؤسسة إلى تحسين الأحوال الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي للأشخاص الأشد احتياجاً.

خطوات ورابط التسجيل فى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يتم التَسجيل في الوليد بن طلال من خلال الموقع الخاص بالمؤسسة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرها. كتابة رقم الهوية الوطنية. وتسجيل حساب تويتر الشخصي. ثم التأكد من صحة البيانات والنقر على تسجيل.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تم وضع بعض الشروط من قبل مؤسسة الوليد بن طلال حتى يتمكن المستحقين فقط من الحصول على الدعم الذي تقدمة ومن هذه الشروط:

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3 آلاف ريال سعودي.

لابد أن يقوم المتقدم بتقديم تعهد على نفسه يوضح عدم القيام ببيع الجائزة أو تأجيرها.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك سكن أو سيارة أو أي عقارات وذلك حتى الموافقة على طلب المساعدة.

رقم التواصل مع مؤسسة الوَليد بن طلال الخيرية

قامت مؤسسة الوليد بن طلال بوضع رقم خاص بها حتى يتمكن المتقدمين من التواصل مع المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال حيث يستطيع المواطنين من خلال هذا الرقم 966112110000 الاستفسار عن أسئلتهم وشكاويهم، فمن أهداف هذه المؤسسة تقديم الخدمات للمقيمين الذين يعانون من الفقر والمشاكل الاجتماعية لرفع مستواهم المعيشي والقدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية.

وبهذا نكون وضحنا لكم فى هذا المقال خطوات ورابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، كما قدمنا لكم رقم الهاتف الخاص بالمؤسسة للاستفسار عن جميع تساؤلاتكم.