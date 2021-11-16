طريقة التسجيل فى سكني الأراضي المجانية ومبادرات الدعم السكني الجديدة

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل فى سكني من الأمور الهامة إلى المواطنين السعوديين التى تبحث عنها الكثير من الأسر السعودية من أجل الإستفادة من المبادرات والدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، حيث توفر وزارة الإسكان الكثير من الحلول السكنية بمختلف أنواعها إلى جموع الشعب السعودي، فيما خصصت المزيد من الدعم السكني إلى الأسر الاشد حاجة إلى المسكن من الطبقات الفقيرة، لذا نقدم لكم عبر تلك الفقرات التالية آلية التسجيل فى سكني والشروط والضوابط التى قامت وزارة الإسكان بتحديثها مؤخراً.

طريقة التسجيل فى سكني

تعد عملية آلية التسجيل فى سكني من أبسط الطرق التي يمكنك القيام بها وذلك عبر إتباع بعض الخطوات البسيطة والتى جاءت كالتالي:

الدخول إلى موقع سكني الالكتروني.

الالكتروني. الضغط على عملية تسجيل الدخول.

القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

القيام بتسجيل تاريخ الميلاد.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تسجيل رقم الهاتف بعدها ستجد رسالة تصلك إلى هاتفك بها كلمة المرور وإسم المستخدم.

تقوم من جديد بفتح سكني وإدخال الإسم وكلمة المرور.

شروط الدعم السكني

يجب أن يكون المتقدم على الدعم السكني سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون لديه أسره.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني من الفئات متوسطة الدخل.

يشترط أن يكون عمره أكبر من 25 عام.

يشترط أن لا يكون يمتلك بيت باسمه آخر خمس سنوات.

يعد الأولية للحصول على الدعم السكني هم الفقراء.

الحلول السكنية الجديدة

منتج الأراضي السكنية المجانية.

منتج شراء الوحدات من السوق.

منتج البناء الذاتي.

منتج وحدات تحت الإنشاء.

منتج فلل الوزارة الجاهزة.

تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم.

مبادرة تجديد المساكن

توضح وزارة الإسكان أن هذه مبادرة تجديد المساكن تشمل كافة المواطنين الذين تتوافق عليهم الشروط والتى من أهمها أن يكون المستفيد عمره اقل من 50 عام وأن يكون سعودي الجنسية حيث تمنح الوزارة للمواطنين السعوديين فى هذه المبادرة على 500 ألف ريال لشراء الوحدة السكنية أو الشقة أو العقار الذي يناسبه بالقرب من الأهل والأصدقاء والعمل، بشرط أن يكون عمر العقار المراد شرائه اكبر من 15 عام.

مبادرة دعم المدنيين

تقدم وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية فى مبادرة دعم المدنيين تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي شراء المستفيد الوحدة السكنية، كما تقدم تمويل إضافي بقيمة 10% من قيمة الوحدة السكنية ولكن هذا التمويل تم تعليقة مؤقتا ولم يتم الإعلان عن موعد إعادة التمويل الإضافي.

القروض السكنية للعسكريين فى الخدمة

تقدم وزارة الإسكان تسهيلات كبيرة للعاملين فى القطاع العسكري السعودي حيث تتيح مبادرة القروض السكنية للعسكريين إلى الراغبين تمويل 500 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى تمويل إضافي يصل إلى 20% من قيمة الوحدة السكنية بحد أقصى 140 ألف ريال سعودي، ولكن تم تعليق التمويل الإضافي مند الأول من شهر يونيو 2020.

مبادرة دعم منسوبي التعليم

تقدم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية فى هذه المبادرة تمويلات إلى منسوبي التعليم بقيمة 500 ألف ريال سعودى، كما تقدم تمويل إضافي بقيمة 95 ألف ريال كحد أقصى من مقدم الوحدة السكنية بنسبة 10% من قيمة الوحدة، ونسبة تخفيض 5% بدلا من 10%، كما يتم تقديم عروض على الوحدات السكنية الجاهزة.

طريقة التواصل مع سكني

أعلنت وزارة الإسكان طرق التواصل مع سكني يتمكن من خلال المواطن التقديم في تقديم شكوي أو اعتراض على اي أمر من الأمور التي تخص الدعم السكني أو الوحدة السكنية وذلك من خلال الإتصال بالرقم الموحد 920033321 أو عن طريق موقع منصة سكني أو من خلال رفع الشكوي عبر صندوق الشكاوي الخاص بوزارة الإسكان. 66

كما يمكنكم أيضاً التواصل مع سكني من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة إلي فروع منصة سكني المتاحة بكافة المدن السعودية، وهناك رقم موحد 68222، فضلا عن التواصل مع وزارة الإسكان من خلال موقعها الإلكتروني.

إلي هنا قد انتهينا من شرح طريقة التسجيل فى سكني الأراضي المجانية ومبادرات الدعم السكني الجديدة، ونؤكد أننا مستعدون دائما للرد على استفسارات وتعليقاتكم.