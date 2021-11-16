قرض نقدي سريع بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بجدولة ميسرة

قرض نقدي ميسر يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي تحت ضوابط وشروط محددة ويحصل عليها جميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية المتعددة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون الحاجة إلى تحويل للراتب بالتقسيط المرن لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بشرط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي ويتم التقديم الإلكتروني عليه للحصول على قرض سريع بجدولة ميسرة تحت ضوابط وشروط معلنة لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية كما أن منصة سلفة الإلكترونية مصرح من البنك المركزي السعودي ومتوافق القرض مع أحكام الشريعة الإسلامية لذلك يمتلك عدد كبير من العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي السريع من خلال المنصة.

الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على تمويل منصة سلفة

سوف نوضح للجميع اليوم عبر موقع ثقفني جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي فقط لا غير بعد تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة والمعلن عنها لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة لذلك سنشرح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي:

لابد من توفير مرتب ثابت شهري لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي للموافقة على طلب التمويل لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية مع توفير الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول.

التمويل يطلب أن يكون عمر العميل المتقدم يبلغ من 18 عام على الأقل ويصل إلى 60 عام فقط لا غير لدى موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

متاح لجميع السعوديين بعد توفير فترة عمل ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية الذي يعمل في القطاع الحكومي.

القطاع الخاص يطلب توفير مدة ستة أشهر على الأقل للموافقة على طلب التمويل.

مزايا تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية