نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان التقديم وطرق التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان من الأشياء الهامة التي ينبغي التعرف عليها من قبل الراغبين في الاستفادة من البرامج الداعمة المقدمة من وزارة الإسكان، حيث تقوم الوزارة بتوفير العديد من البرامج المختلفة لتلبية احتياجات محدودي الدخل من أبناء المملكة، ويمكن معرفة أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي من خلال الاتصال على رقم الإسكان التنموي الموحد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان.

شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

قامت وزارة الإسكان بالمملكة بوضع بعض الأحكام والشروط التي يجب أن تتوفر في الراغب في الاستفادة من الإسكان التنموي والتي تضم:

في حالة كان المتقدم لا يمتلك أي مصدر دخل سوى المعاش الصادر من الضمان الاجتماعي، ويمكنه الحصول على الوحدة مقابل إيجار شهري رمزي يقدر ب 200 ريال سعودي فقط.

أيضًا يمنح الأفراد أصحاب الدخول بخلاف معاش الضمان الوحدات بإيجار شهري يقدر ب 800 ريال سعودي.

في المقام الأول يقبل الطلبات من منتسبي الضمان في حالة عدم امتلاكهم لأي مصدر دخل بخلاف الضمان الاجتماعي.

يقبل الطلبات المقدمة من الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية مع ضرورة توافر الشروط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان.

طريقة تقديم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

أتاحت وزارة الإسكان للأفراد المستفيدين من الضمان إمكانية التسجيل للحصول على الإسكان التنموي من خلال المرور بالخطوات التالية:

التوجه إلى الصفحة الرسمية للإسكان التنموي.

النقر على تسجيل أفراد.

يطلب الموقع منك تدوين كافة المعلومات المطلوبة والتي تتمثل في (رقم هوية المستفيد، تاريخ ميلاده، الجوال).

بعد ذلك يتعين عليك كتابة الرمز المرئي المدون بالصورة في مكانه المناسب، والنقر على التالي.

يتم مراجعة الطلب من قبل الإسكان التنموي والرد على مقدم الطلب في حالة توافر جميع الشروط وكذلك أحقيته في الحصول على الوحدة.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

تم وضع رقم مخصص للراغبين في الاستفسار عن الإسكان التنموي وهو 0114070100، أو الرقم الموحد 199090، أيضًا يتاح تقديم الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أيضًا يمكن التواصل مع الإسكان التنموي من خلال التوجه إلى الصفحة الرسمية والنقر على تواصل معنا ويتم تدوين البيانات المطلوبة وكتابة الاستفسار والضغط على إرسال.