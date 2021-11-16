قرض شخصي للنساء فقط 30 الف ريال بفترة سداد مرنة لجميع النساء بالسعودية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية مجموعة مميزة من المنتجات التي تم تخصيص كل منتج منهم لفئة محددة، فمن أهم هذه المنتجات منتج كنف، والذي تم تخصيصه للنساء المطلقات والأرامل بشروط ومعايير اجتماعية محددة، حيث نوضحها لكم في النقاط التالية، فذلك التمويل يتطلب وجود الكفيل كأهم شروطه من أجل الحصول علي القرض، ولكن يمكن الحصول علي منتج كنف بدون كفيل في حالة إذا كانت المتقدمة موظفة علي رأس العمل بالجهة التي تعمل بها بالقطاع الخاص، ولكن إذا كانت ربة منزل فلابد من وجود الكفيل.

قرض شخصي كنف للمطلقات والأرامل

يوفر بنك التنمية الإجتماعية والذي كان يُعرف سابقاً ببنك التسليف والإدخار تمويل شخصي للمطلقات والأرامل وهو المنتج المعروف باسم تمويل كنف، حيث وضع البنك عدة التزامات يجب تواجدها عند التقديم كا علي سبيل المثال أن يكون المتقدمة مواطنة سعودية، هيا بنا نتعرف علي الشروط الواجب توافرها: