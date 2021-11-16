نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للنساء فقط 30 الف ريال بفترة سداد مرنة لجميع النساء بالسعودية في المقال التالي
يقدم بنك التنمية الإجتماعية مجموعة مميزة من المنتجات التي تم تخصيص كل منتج منهم لفئة محددة، فمن أهم هذه المنتجات منتج كنف، والذي تم تخصيصه للنساء المطلقات والأرامل بشروط ومعايير اجتماعية محددة، حيث نوضحها لكم في النقاط التالية، فذلك التمويل يتطلب وجود الكفيل كأهم شروطه من أجل الحصول علي القرض، ولكن يمكن الحصول علي منتج كنف بدون كفيل في حالة إذا كانت المتقدمة موظفة علي رأس العمل بالجهة التي تعمل بها بالقطاع الخاص، ولكن إذا كانت ربة منزل فلابد من وجود الكفيل.
قرض شخصي كنف للمطلقات والأرامل
يوفر بنك التنمية الإجتماعية والذي كان يُعرف سابقاً ببنك التسليف والإدخار تمويل شخصي للمطلقات والأرامل وهو المنتج المعروف باسم تمويل كنف، حيث وضع البنك عدة التزامات يجب تواجدها عند التقديم كا علي سبيل المثال أن يكون المتقدمة مواطنة سعودية، هيا بنا نتعرف علي الشروط الواجب توافرها:
- أن يكون الراتب أو الدخل الشهري للمرأة المتقدمة لا يتعدي الـ 10 الالاف ريال سعودي.
- يلزم تواجد الكفيل لدي المتقدمة عند التقديم للحصول علي تمويل كنف من بنك التنمية الإجتماعية.
- أن يكون للمتقدمة صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول، أو تقديم صورة من جواز السفر.
- يلزم تواجد صورة من البريد موقع به اسم العميلة والختم الخاص بموظف البنك.
- رقم حساب الآبيان للحساب البنكي الخاص بالعميلة مُصدق عليه إسم البنك.
- نموذج 104 معبأ إلكترونياً ومطبوع من الحساب الخاص بالعميل في الموقع الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية به كامل التوقيعات ومختوم بختم رسمي من مؤسسة عمل الموظف، ولكن يشترط أن لا يتخطى علي تاريخ الاعتماد 60 يوم.
- يلزم توفير صورة الهوية الوطنية الخاصة بالكفيل وأن تكون سارية المفعول.
- أن تكون العميلة المتقدمة موظفة لدي القطاع الخاص، وأن يكون لديها تصريح بياني بالعمل بمؤسسة الداخلية السعودية.
- يٌقدم كشف حساب لأخر 3 أشهر وأخر 3 رواتب شخصية للعميلة المتقدمة وأن يكون سارية المفعول ومختومة بختم البنك الرسمي.
- تصريح بياني للكفيل الخاص بالعميلة من وزارة الدخلية السعودية.
- تصريح بياني للمتقدم من وزارة الدخلية.
- إذا كانت العميلة متقاعدة يجب تقديم تعريف لراتب التقاعد بالمؤسسة الخاصة بالتأمينات الإجتماعية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض شخصي للنساء فقط 30 الف ريال بفترة سداد مرنة لجميع النساء بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.