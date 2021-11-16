نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التمويل من الراجحي في الشهر الحالي ومعرفه المميزات والشروط وكيفيه تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التمويل من الراجحي من اهم واحدث العروض التي تم إطلاقها حديثا في خلال الشهر الحالي. كما اعلن عنه مصرف الراجحي عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده منتجات تمويليه جديده وبعض العروض الحديثة أيضا الذين تم إطلاقهم حديثا مع بداية الشهر. والتي من أهمها تمويل عقاري من الراجحي بشروط سهله وميسره لجميع المواطنين ومعرفه كيفيه الحصول عليه. كما تم الإعلان أيضا عن تمويل بضمان العقار من الراجحي بشروط ومميزات رائعه وكيفيه الحصول علي التمويل الكترونيا. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي.

عروض التمويل من الراجحي

اعلن المصرف حديثا عن عروض منتجات التمويل الشخصي عبر تطبيق الراجحي فقط. والتي تمكنك من الحصول علي 100000 نقطه مكافأة و 500 ريال كاش باك عبر البطاقة. بالإضافة إلي ذلك حوالات مجانيه لمده 12 شهر وذلك عند طل تمويل شخصي عبر التطبيق الخاص بمصرف الراجحي.

شروط عروض الراجحي

كما اعلن الراجحي أيضا عن عده شروط يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي العروض بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

العروض تبدأ من 1 نوفمبر 2021 وتنتهي في 31 ديسمبر 2021.

التقديم يكون عبر تطبيق الراجحي فقط.

معدل نسبه تمويل وطني 1 3.40% ووطني 2 3.89%.

يحق لكل عميل من الاستفادة بالعروض مره واحده فقط.

يتم إضافة النقاط والمكافآت عبر بطاقه راجحي مفعله وساريه ولا يوجد بها متأخرات.

مبلغ القسط الذي يتعين علي المستفيد يجب دفعه كل شهر حتي يتم سداد الدين.

يتم إخطار المستفيد من قبل المصرف وبعدها يتم الحصول علي العروض بعد 20 يوم كحد اقصي.

كيفيه الحصول علي العروض

بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن مصرف الراجحي عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض والتي يمكن التقديم عليها عبر التطبيق الرسمي للمصرف فقط. ولا يتم التقديم الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.