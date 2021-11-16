بأعلى راتب وظائف هندسة ميكانيكية في السعودية 2021 في أكبر شركات المملكة

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عمر شويل - جدة تتوفر وظائف هندسة ميكانيكية في السعودية 2021 متوفرة بكثرة للأشخاص الذين نجحوا في اجتياز مرحلة التعليم الجامعي، وحصلوا على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، وخاصة الفئة التي لم تستطيع الحصول على وظيفة تناسبها، حتى وقتنا الراهن حيث أن هذه الوظيفة تستطيع أن تكفل حياة كريمة لهم، كما يبحث عنها جميع الطلبة المتخرجين حديثاً من الجامعة ويملكون الرغبة في الحصول على عمل والانغماس في مجال العمل المؤسسي واكتساب الخبرة الكافية، وهو الأمر الذي سنتحدث عنه باستفاضة في هذا المقال، حيث سنذكر أهم الوظائف المتوفرة للحاصلين على الشهادة الجامعية في مجال الهندسة الميكانيكية، حتى يتمكنوا من الالتحاق بها.

وظائف هندسة ميكانيكية في شركة روافد الرياض

قامت شركة روافد الرياض المتخصصة في مجال المقاولات، بالإعلان عن احتياجها لبعض الشباب لشغل وظائف مهندسين ميكانيكيين بنظام الدوام الكامل، بمرتب يسمح بالتفاوض، ولكن طبقاً لبعض الشروط وهي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الوظيفة يتمتع بالجنسية السعودية.

يجب أن يكون الشاب حصل على شهادة التخرج الجامعية في تخصص الهندسة الميكانيكية.

أن يكون يحترف العمل على مختلف البرامج الهندسية.

يجب أن يكون لديه خبرة سابقة للعمل في مجال المقاولات مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة سنوات، وتحديداً في تخصص المقاولات.

يجب أن يكون يمتلك المقدرة على العمل في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون يجيد اللغة الإنكليزية.

كيفية التقديم للوظيفة

يستطيع الشخص الراغب في الحصول على الوظيفة تقديم سيرته الذاتية إلى الشركة، وذلك بإحدى طريقتين إما عن طريق زيارة مركز الشركة، أو بطريقة إلكترونية وذلك من خلال ما يلي:

الموقع: مدينة الرياض عاصمة السعودية، طريق أبو بكر الصديق.

هاتف: 966 534 198 838+/966 533 2005 44+..

أو من خلال الإزميل الإلكتروني الخاص بالشركة. http://[email protected]

وظائف هندسة ميكانيكية في مجموعة العقيد، الزلفي

قامت مجموعة العقيد لمنتجات البلاستيك بالإعلان عن حاجتها لتعيين عدد من المهندسين الميكانيكيين بدوام كامل من الشباب، براتب شهري يصل إلى سبعة آلاف ريال سعودي.

بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى مثل بدل هاتف، وبدل سكن، وذلك طبقاً للنظام الآتي: