منتج زود الادخارى حافز يصل إلي 1200 ريال

يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتج زود الادخارى، لكل المواطنين داخل المملكة العربية الحاصلين على قروض البنك التنمية مثل قرض نفاذ وقرض الأسرة، وقرض أهل، وقرض الزواج للشباب، والقروض الأخرى التي يمنحها بنك التنمية. كذلك يمكن لجميع المواطنين والمواطنات من الاستفادة منه لأنه يحتوي على مميزات وحوافز عديدة، وسنقوم خلال التقرير التالي بعض الضوابط ومميزات وكل التفاصيل المتعلقة بمنتج زود الادخاري. وكذلك يعتبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أهم البنوك ليس في مجالات التمويل الفردي أو تمويل الشركات فقط. لكن أيضا في مجال تقديم الحلول الادخارية للأفراد من خلال المنتجات المتنوعة التي يقدمها البنك. ذلك لمساعدة المواطنين علي زيادة ادخاراتهم بصورة صحيحة.

منتج زود الادخارى بنك التنمية الاجتماعية

منتج زود الادخاري هو برنامج مدعوم يعمل على توفير مبلغ شهري لكل عملاء بنك التنمية الاجتماعي الحاصلين على القروض والخدمات لدى البنك وهو يهدف إلى ادخار مبلغ يساعد هؤلاء العملاء على تغطية بعض النفقات والاحتياجات المستقبلية، وهو من أفضل البرامج التي تسعى إلى خدمة العملاء وتوفير لهم بعض النقود في المستقبل لمساعدتهم على تكاليف الحياة.

مميزات منتج زود الادخاري بنك التنمية الاجتماعية

منتج زود الادخارى يحتوي على الكثير من المميزات الرائعة التي خصصت لجميع عملاء البنك، والذي يهدف بشكل أساسي للمساعدة العملاء. كذلك كما يتم وضع خطة استراتيجية لتنفيذ هدف هذه الخدمة ومن مميزات منتج زود الادخارى الآتي:

هو كمثابة حافظ للنقود ويقوم بحفظ مبلغ شهري يصل إلى 20%.

في النهاية خطة برنامج زود الادخارى يمكن أن يصل المبلغ إلى 3000 ريال السعودي.

من أهم المميزات الموجودة داخل منتج زود الادخاري أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية، وتم عمل تقارير وأبحاث على هذه الخدمة قبل الإعلان عنها من قبل المملكة العربية السعودية.

يتم عملية السحب والإيداع في هذا البرنامج بدون اي رسوم.

يتمتع هذا البرنامج بمرونة عالية في الادخار.

الحد الأدنى الشهري للادخاري 20 ريال، أما الحد الأقصى للادخار الشهري 200 ريال سعودي.

مدة خطة برنامج زود الادخارى تصل إلى خمس سنوات.

طرق عملية الإيداع متعددة وكثيرة. إي يمكن لجميع المواطنين من إيداع المبالغ الشهرية في اي فروع تابعة للبنك، وليس في الفرع الرئيسي لبنك التنمية الاجتماعية.

أهلية أستحاق الحوافز وتوزيعها