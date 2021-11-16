نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الضمان الاجتماعي وخطوات الاستعلام عن حسابي 2021 في المقال التالي
الضمان الاجتماعي في السعودية الاستعلام عن الأفراد بالسجل المدني 2021 ، بات هذا الموضوع من أكثر الموضوعات بحثا في محركات البحث ، خاصة من المستفيدين بجميع خدمات الضمان الاجتماعي ، حيث يقدم الضمان الاجتماعي العديد من الخدمات والعديد من أشكال الدعم للمواطنين في السعودية ، مثل معاش الضمان الاجتماعي ، والعديد من أشكال الدعم الأخري ، وقد قامت وزارة الموارد البشرية .. والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية .. بتقديم رابط للاستعلام عن حساب الضمان الاجتماعي ، حيث تعد هي المسؤولة عنه ، وبعد أعداد البحث الهائلة بشأن هذا الموضوع نقدم لكم من خلال مقال اليوم كيفية الاستعلام عن حساب الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل بدء العمل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وتحديد سلم الرواتب الجديد ومؤشرات البحث للاطلاع على أحدث تفاصيل الضمان الاجتماعي ، وقد حددت سلم الرواتب كما يلي :
سلم رواتب الضمان الاجتماعي
- 1000 ريال للفرد الواحد
- 1285 ريال سعودي للفردين
- 1570 ريال سعودي لعدد ثلاث أفراد
- 1855 ريال سعودي لعدد أربع أفراد
- 2140 ريال سعودي لعدد خمس أفراد
- 2420 ريال سعودي لعدد ست أفراد
- 2710 ريال سعودي لعدد سبع أفراد
- 3000 ريال سعودي في حالة ثمانية أفراد
- 3280 ريال سعودي لتسع أفراد
- 3560 ريال سعودي في حالة عشرة أشخاص
خطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي
- أولا قم بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية
- ثانيا قم بكتابة جميع البيانات بشكل وفي المكان المخصص
- ثالثا قم باختيار الضمان الاجتماعي
- رابعا قم بكتابة الرقم الهوية الخاصة بك
- بعد ذلك سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بحسابك
الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي
- الأرملة وأبنائها
- المرأة المهجورة ومعها أبناء
- المطلقة ومعها أبناء
- المرأة الغير قادرة علي العمل
- الرجل غير القادر علي العمل
- والأشخاص المعوقين
- من ليس لديهم دخل
- ومحدودي الدخل
للضمان الاجتماعي العديد من المميزات ، حيث الكفاءة والإنصاف للمواطن، حيث توفر العديد من الآليات التي تضمن التوزيع الفعال للأموال لمن يستحقها، مع تكافؤ الفرص وتكافؤ الفرص في تلقي الدعم ، مراعاة الفئات الأكثر حرمانا .
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