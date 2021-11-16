سلم رواتب الضمان الاجتماعي وخطوات الاستعلام عن حسابي 2021

الضمان الاجتماعي في السعودية الاستعلام عن الأفراد بالسجل المدني 2021 ، بات هذا الموضوع من أكثر الموضوعات بحثا في محركات البحث ، خاصة من المستفيدين بجميع خدمات الضمان الاجتماعي ، حيث يقدم الضمان الاجتماعي العديد من الخدمات والعديد من أشكال الدعم للمواطنين في السعودية ، مثل معاش الضمان الاجتماعي ، والعديد من أشكال الدعم الأخري ، وقد قامت وزارة الموارد البشرية .. والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية .. بتقديم رابط للاستعلام عن حساب الضمان الاجتماعي ، حيث تعد هي المسؤولة عنه ، وبعد أعداد البحث الهائلة بشأن هذا الموضوع نقدم لكم من خلال مقال اليوم كيفية الاستعلام عن حساب الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل بدء العمل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وتحديد سلم الرواتب الجديد ومؤشرات البحث للاطلاع على أحدث تفاصيل الضمان الاجتماعي ، وقد حددت سلم الرواتب كما يلي :

سلم رواتب الضمان الاجتماعي

1000 ريال للفرد الواحد 1285 ريال سعودي للفردين 1570 ريال سعودي لعدد ثلاث أفراد 1855 ريال سعودي لعدد أربع أفراد 2140 ريال سعودي لعدد خمس أفراد 2420 ريال سعودي لعدد ست أفراد 2710 ريال سعودي لعدد سبع أفراد 3000 ريال سعودي في حالة ثمانية أفراد 3280 ريال سعودي لتسع أفراد 3560 ريال سعودي في حالة عشرة أشخاص

خطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي

أولا قم بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية

ثانيا قم بكتابة جميع البيانات بشكل وفي المكان المخصص

ثالثا قم باختيار الضمان الاجتماعي

رابعا قم بكتابة الرقم الهوية الخاصة بك

بعد ذلك سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بحسابك

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي

الأرملة وأبنائها

المرأة المهجورة ومعها أبناء

المطلقة ومعها أبناء

المرأة الغير قادرة علي العمل

الرجل غير القادر علي العمل

والأشخاص المعوقين

من ليس لديهم دخل

ومحدودي الدخل

للضمان الاجتماعي العديد من المميزات ، حيث الكفاءة والإنصاف للمواطن، حيث توفر العديد من الآليات التي تضمن التوزيع الفعال للأموال لمن يستحقها، مع تكافؤ الفرص وتكافؤ الفرص في تلقي الدعم ، مراعاة الفئات الأكثر حرمانا .