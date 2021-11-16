نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نافورة منتزه الملك عبدالله ومواعيد تشغيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل العديد من الأشخاص عن مواعيد تشغيل نافورة منتزه الملك عبدالله حيث تعتبر من أهم المعالم السياحية الموجودة في المنتزه ويقبل العديد من المواطنين والزوار إلى هناك من أجل رؤيتها وهي لامعة مع الأضواء المبهرة، فتابعونا في هذا المقال لمعرفة النزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

نافورة منتزه الملك عبدالله

مواعيد فتح نافورة منتزه الملك عبدالله:

يعتبر منتزه الملك عبد الله من أشهر المعالم السياحية في السعودية وتحديداً في مدينة الإحساء والذي يجذب عدد كبير للغاية من السياح بشكل سنوي.

يقع هذا المنتزه جنوب الهفوف ويتميز بمساحة كبيرة وواسعة من المناظر الطبيعية الخضراء مع وجود ممشى ممهد للزوار وفعاليات ترفيهية كثيرة باللإضافة إلى البحيرات والمطاعم هناك والكثير من البرامج الترفيهية للزوار.

يحتوي هذا المنتزه على أكبر نافورة على مستوى العالم والتي تعطي أجواء رائعة وطابع مميز للحديقة أو المنتزه، يتوفر بجانب النافورة مجموعة من الجزر المائية تقع وسط البحيرة والتي يصل طولها إلى سبعمائة متروعرضها حوالي أربعين متر.

تم توفير شاشة عرض كبيرة للنافورة بنظام الليزر وتقع في منتصف النافورة وذلك لنقل العروض الضوئية الملونة والمشهد الرائعة لكل المتواجدين في المنتزه.

تبدأ النافورة بعروضها في تمام الساعة الثالثة عصراً وتستمر في عروضها طوال اليوم حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حتى يتمكن أكبر عدد من الزوار من مشاهدتها في أي وقت.

الأشياء الأخرى الموجودة في المنتزه:

ساحات للعب الأطفال:

يتوفر في المنتزه أماكن للأطفال للعب وهو مناسب لكل فئات الاطفال العمرية حيث يمكن للعائلة اصطحاب الاطفال والاستمتاع معاً دون أي قلق.

ملعب كرة قدم:

يمكن للشباب الذهاب إلى المنزه للعب كرة القدم هناك والاستمتاع معاً.

المطاعم والكافيات:

تم توفير عدد كبير ومتنوع من الكافيهات والمطاعم في المنتزه وكل مطعم يقدم العديد من الاكلات الفريدة والمميزة بجودة عالية وأسعار في المتناول.

ممرات المشاة:

يتخلل المنتزه العديد من الممرات المرصوفة والمميزة بين المساحات الخضراء والمخصصة للزوار للمشي وممارسة الرياضة أو الجري.

صالات الألعاب:

يوجد في المنتزه العديد من أماكن الألعاب والمسرح مع وجود أماكن مخصصة للتخييم.