ضوابط التسجيل بمبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات بالمدارس السعودية

ضوابط التسجيل بمبادرة دعم أجور المعلمين، حددت منصة البوابة الوطنية للعمل طاقات، اشتراطات التسجيل بمبادرة الدعم، وقد أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، أنه يُمكن للمدارس الأهلية والعالمية، المستوفية لضوابط الدعم في مبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين، التي أطلقت بالتنسيق مع وزارة التعليم، كما حددت البوابة الوطنية للعمل، الشروط والمتطلبات الضرورية الازم استيفاءها في المعلم أو المعلمة للتمكن من التسجيل والاستفادة من برنامج دعم المعلمين والمعلمات بالمدارس، كما قررت وزارة التعليم السعودي إجراء اختبارات غير المحصنين عن بعد بالتزامن مع الحضوري.

ضوابط التسجيل بمبادرة دعم أجور المعلمين بالمدارس

أن يكون المنشأة و الموظف مسجل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات). ثم أن يكون رقم الحساب البنكي للمنشأة الآبيان (IBAN) متوفر في ملف المنشأة. أن يكون الموظف مسجلاً على نفس المنشأة في بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق المسميات المعتمدة. ثم إلا يكون الموظف مسجلاً على أكثر من منشأة في بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق المسميات المعتمدة. أن يكون النشاط الاقتصادي للمنشأة ضمن النشاطات الاقتصادية التعليمية.

شروط والمتطلبات التسجيل بمبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات بالمدارس

أن يكون المعلم سعودي / المعلمة سعودية الجنسية. ثم عدم وجود دعم حكومي للفرد (دعم للتوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية حالياً). وجود رخصة فعاله للمدارس من وزارة التعليم.

مبادرة دعم أجور المعلمين والمعلمات في السعودية

أوضحت البوابة الوطنية للعمل طاقات، أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يقدم دعما لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية والعالمية، وقد أشارت منصة طاقات، إلى أن ذلك يتم بالتنسيق بين وزارة التعليم وصندوق هدف والجهات ذات العلاقة للمساهمة في المحافظة على المكتسبات الوظيفية من السعوديين في القطاع ويضمن استقرارهم عن طريق دعم أجور المعلمين والمعلمات السعوديين، وأضافت “طاقات”، أن البرنامج بتحمل نسبة 50% من الأجر الشهري وبحد أقصى 3الآف ريال شهرياً لكل معلم سعودي معلمة سعودية ولمدة 3 أشهر وفق شروط الاستحقاق، وبينّت البوابة الوطنية للعمل، أن المنشآت الموقوفة أو عليها استرداد من الصندوق أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لا يمكنها التقديم على المبادرة.