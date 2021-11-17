سلم رواتب الجوازات 1443 .. راتب الجندي مع البدلات

سلم رواتب الجوزات من الموضوعات التي تشغل حيز كبير من تفكير عديد من الشباب في المملكة العربية السعودية، وزيادة البحث عنها على المواقع المختلفة خير دليل على ذلك الاهتمام، ولا سيما ان رواتب الجوزات من المرتبات المجزية التي تجذب العديد من الراغبين في العمل والانتساب إلى هذا القطاع الخدمي الهام، في حال الإعلان عن وجود وظائف شاغرة في الجوازات ويشمل سلم رواتب الجوازات السعودية، الراتب الاساسي والعديد من البدلات، فضلًا عن العلاوات السنوية المستحقة لكل موظفي المؤسسات الحكومية في المملكة، وسوف نستعرض خلال السطور التالية رواتب الجوازات من الموظفين والجنود وموضوعات أخرى ذات صلة .

سلم رواتب الجوازات 1443

تتفاوت رواتب الجوازات حسب عدد من المعايير من أهمها المؤهل العلمي وكذلك الدرجة والمرتبة والتي تم إتاحتها للوظائف في جوازات المملكة لكلا الجنسين من الرجال والنساء، وجاء سلم رواتب الجوازات على النحو التالي :

راتب العاملين في المطارات

حملة البكالوريوس يتراوح راتب حملة البكالوريوس بين 5000 ريال إلى 7000 ريال ويصل إلى 8500 ريال . يتم إضافة العاملين في الجوازات من حملة البكالوريوس إلى المرتبة السادسة والدرجة الأولى .

حملة الثانوية العامة يتراوح راتب جندي من النساء أو الرجال بمؤهل ثانوية عامة فقط بين 3 آلاف ريال ويصل إلى 4 آلاف ريال سعودي . يتراوح راتب جندي أول من النساء أو الرجال بمؤهل ثانوية عامة فقط بين 4 آلاف ريال ويصل إلى 5 آلاف ريال سعودي . يتراوح راتب موظف من النساء أو الرجال بمؤهل ثانوية عامة فقط بالمواني البرية والبحرية التابعة لهيئة الجوازات بين 8 آلاف ريال ويصل إلى 9200 ريال سعودي .



راتب الجندي مع البدلات

من أكثر الوظائف الشائعة في الجوازات السعودية هي وظيفة الجنود سواء للرجال أو النساء، ويطوق عدد كبير من الراغبين في الحصول على وظيفة جندي بالجوازات بالمملكة، إلى معرفة جملة المتحصلات التي يتقاضاها جندي الجوازات سواء بالنسبة للراتب أو البدلات والتي تكون على النحو التالي :

يتراوح راتب جندي في الجوازات السعودية : بين 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال سعودي .

بدل ميدان : 450 ريال سعودي .

بدل إعاشة : 1000 ريال سعودي .

بدل مخاطرة : 600 ريال سعودي .

بدل مواصلات : 500 ريال سعودي .

علاوة إرهاب : 25% من الراتب (أي حوالي 800 ريال سعودي) .

يصل الراتب الإجمالي للجندي بالجوازات السعودية إلى 6000 ريال سعودي تقريبًا .

مهام جندي الجوازات

تعلن الجوازات السعودية بصفة دورية عن حاجتها إلى وظيفة جندي، ولا سيما أنها إحدى الوظائف الشائعة، كما أنها متاحة للجنسين سواء للرجال أو النساء، وبعد حصول الجندي على الوظيفة، يجب عليه حضور دورة تدريبية مكثفة لا تقل مدتها عن 6 أشهر، وذلك في معهد الجوازات، لتأهيلة للقيام بالمهام التي سوف يكلف بها والتي من أهمها :