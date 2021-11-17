نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك منصة عين وتوضيح طريقة دخول برقم الهوية www.ien.edu.sa وفتح حساب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُشكل منصة عين أحد وسائل التعليم الرقمي في المملكة العربية السعودية، وهي متاحة لكل من طلاب الروضة وطلاب الابتدائي والمتوسطة والثانوي والمعلمين والمشرفين، وأولياء الأمور، شهدت المنصة المذكورة تطويراً خلال السنوات الماضية واليوم باتت منصة عين قوية من خلال أدواتها التعليمية المتعددة وتجمع أكثر من 2000 مقرر دراسي وما يزيد عن 20 الف اثراء تعليمي التي أوجدت مساحات لتنمية المعرفة وحب التعلم وزيادة المدارك والفهم على المنصة.

ماهي عين الإثرائية

ماهي منصة عين، بوابة التعليم الوطنية المعروفة بمنصة عين الإثرائية قائمة على تجنيد المحتويات التعليمية بشكل مبسط ومحبب للتلاميذ، بحيث تمنح الوصول الى الدروس واستعراض محتوى رقمي تعليمي وكذلك الاختبارات، عبر لوحة معلومات الطالب. كما تتضمن مصادر برمجية وفيديوهات تعزز التعلم وبأكثر من 500 إثراء تفاعلي، ويمكن إتباع التعليمات في الدخول الى المنصة إذا ما أمتلك المستخدم حساب سابق او عمل تسجيل جديد لأول مرة.

تسجيل الدخول منصة عين التعليمية

في أعلى الصفحة الرئيسية اضغط على تبويب “أختر شخصيتك” ثم النقر فوق تسجيل الدخول

في صفحة تسجيل الدخول للبوابة، تجد الحقول المطوبة فقط أدخل فيها رقم الهوية المكون من 10 أرقام ثم إدخال كلمة المرور خاصتك ثم اضغط على أيقونة الدخول.

وبالدخول للمنصة يمكنك بدأ تجربتك بالاستفادة من كل المميزات الموجودة عليها.

تسجيل جديد منصة عين

إذا كانت هذه المرة الأولى التي تزور بوابة عين التعليمية ien.edu.sa فستحتاج للضغط على رابط مستخدم جديد

حتى تقوم بإنشاء حساب خاص بك في منصة عين يرجى إدخال رقم الهوية كأول خطوة.

أستمر في تدشين حسابك لأول مرة في عين بإدخال البريد الإلكتروني

الآن وصلت لخطوة أخيرة تتطلب منك إعادة إدخال الرمز بمطابقته كما يظهر في الصورة الرمزية.

اضغط على تسجيل، وهكذا قد قمت بإنشاء حساب لديك في المنصة وسوف تصلك كلمة سر خاصة للدخول تكون عبر البريد المزود اثناء التسجيل.

رابط منصة عين التعليمية

يتوفر رابط منصة عين على الأنترنت ومن هنا نضعه لكم للوصول للرابط اللينك بصورة مباشرة تسهيلاً للطلاب، والذي سيحولكم الى الصفحة الرئيسية في المنصة. ويأتي رابط عين بأهمية كبيرة وبحث متواصل خاصة بعد التحديث الذي طرا عليه، والذي يسمح بتسجيل الدخول من خلال الربط بحسابات الخاصة في شبكات التواصل مثل فيسبوك، وتويتر، جوجل+، فيما بلغ المسجلين في منصة عين 10333902 مسجل من كل الفئات المرتبطة بالعملية التعليمية.

قدمنا في هذه المساحة معلومات حول منصة عين وطريقة الدخول عليها سواء من الطلاب او المعلمين واولياء الامور، كذلك نشرنا رابط منصة عين وماذا يتم القيام به لأجل فتح حساب لأول مرة.