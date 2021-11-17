مش قادر تسدد أقساطك قدم واطلب إعفاء وإسقاط قرض بنك الراجحي الشروط وكيفية تقديم الطلب

من أكثر بنوك المملكة وقوفا مع عملائها عندما يتعثر العملاء بالوفاء بسداد أقساطك فهناك العديد من الحلول التمويلية للتصرف مع العملاء بسبب تعثرها عن سداد أقساط قروضهم، ومن أكثر الأشياء التي تسعد عملاء مصرف الراجحي بند إسقاط القرض لسبب من ضمن أسباب تعثر السداد، فكان بنك الراجحي يتخذ إجراء مع متعثري سداد الأقساط، وأعلن عن شروط إعفاء بنك الراجحي، ويعد من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين، وفي إطار سعي الحكومة السعودية بإصدار تعليمات للمصارف بالموافقة على اسقاط الديون لمن لهم ظروف وتعثرت ظروفهم بالوفاء بسداد الأقساط، وفي المقابل تعويض الشعب من خلال معونات ومبادرات خيرية عديدة منها إصدار أمر ملكي بإعفاء القروض من أجل تخفيف الأعباء ممن يتعثر بسبب الظروف الراهنة أو توفى لا قدر الله وهو مقترض من إحدى البنوك، ضمن القرارات السامية التي تٌعين المجتمع على تخطي الصعوبات ورفع المستوى المعيشي وتحقيق هدف المساواة بين الفئات، ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني نوضح شروط اعفاء واسقاط قرض الراجحي وكيفية التقديم على طلب الإسقاط.

شروط إعفاء وإسقاط قرض بنك الراجحي:

لإعفاء المواطنين من سداد أقساطك لبنك الراجحي يجب توفر الشروط التالي:

في حالة وفاة المقترض لا قدر الله يتم إعفاء أسرته من سداد بقية الأقساط وفق التأمين التكافلي. إذا تعرض العميل لحادث أدى إلى إصابته بعجز دائم أو كلي فيتنازل البنك ويسقط الأقساط. وعن الحالات الأخرى التي تتعثر من كبار السن والمتقاعدين بسبب الضيقات المالية فيمكن التواصل مع البنك لإيجاد حل مناسب.

الحالات التى لهم استثناءات إعفاء أقساط قرض الراجحي:

من الجدير بالذكر فقد ذكر بنك الراجحي أنه يوجد حالات إستثنائية لإسقاط الديون والحالات الواجب إسقاط الديون عنها كالآتي:

في حالة إن كان المقترض تعرض لإصابة العجز الدائم نتيجة شرب الكحوليات وما شبه ذلك. وإذا كانت الوفاة نتيجة الإنتحار أو أنه قام باستخدام ألعاب المغامرات (ألعاب أو الآت خطر) . بسبب حادث ضمن الكوارث الطبيعية أو صدور حكم قضائي عليه.

المستندات المطلوبة لإسقاط قرض الراجحي:

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة. رقم الحفيظة . خطاب من جهة العمل يوضح الراتب والمسمى الوظيفي . تقارير طبية تثبت الحالة الصحية.

طريقة تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي:

الدخول عبر موقع بنك الراجحي الإلكتروني. تعبئة الاستثمارة بالبيانات المطلوبة. رفع المستندات وتقديم طلب. الذهاب إلى أقرب فرع وطلب تعبئة نموذج إعفاء بنك الراجحي.

خدمة العملاء والرد على أية إستفسارات للعملاء:

يجب التواصل مع خدمة العملاء على رقم 966114603333 أو إذا كنت عميل جديد الاتصال على 8001241222.