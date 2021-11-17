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عمر شويل - جدة دعم أجور المعلمين eservices.taqat.sa عبر برنامج هدف التابع لطاقات القوى العملة بالمملكة والذي يقوم بالعديد من التحديثات والتعديلات في نظام العمل في مؤسسات وهيئات المملكة، كما يتم تقديم العديد من الخدمات التي تهدف لتحسين فرص العمل للطاقات البشرية الراغبة في العمل والطاقات العاملة أيضا في العديد من المجالات والهيئات المؤسسات الخدمية، ويهدف برنامج طاقات أيضا إلى تحسين أجور العاملين بالعديد من القطاعات في المملكة بما يتناسب مع العمل الذي يقوم المواطنين به ووفق المؤهلات الموجودة والمطلوبة لهذا العمل، وتقوم طاقات أيضا بتوفير الراتب الأفضل للعديد من الهيئات في المملكة بما يتيح المناخ الاجتماعي والعدالة الاجتماعية المناسبة.

دعم أجور المعلمين eservices.taqat.sa تسجيل المدارس الأهلية والعالمية عبر برنامج هدف

وكان برنامج هدف من الأساس يهدف للعديد من الأهداف التي من شأنها تقديم الخدمات اللازمة للفرد والمجتمع، من خلال توفير الطاقات البشرية من العديد من المؤهلات والقدرات المختلفة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لهم من التأهيل والتدريب وتقديم دعم أجور الباحثين عن العمل وأيضا توفير الرواتب اللازمة للعاملين بما يكون ساعد الجميع في توفير مناخ العمل المناسب والمنافس في سوق العمل في ظل التطور السريع بالسنوات الأخيرة وكذلك توفير الكوادر اللازمة لأصحاب العمل بما يكون نفع في المؤسسة العامة أو الخاصة بما يعود عليه بالنفع.

التسجيل في دعم الأجور للمدارس الأهلية والعالمية

يعتبر برنامج دعم الأجور من اكثر البرامج التي استفاد منها المواطن السعودي بشكل كبير في تحسين الدخل الشهري له، وكان يتم تطبيق هذا الامر على مدارس القطاع الحكومي، بينما تم استثناء المدارس الأهلية وفي القطاع الخاص من هذا الدعم نظرا لخضوعها لنظام مختلف على النظام الرسمي بما جعل هناك تفاوت كبير في الأجور، وقد أعلن البرنامج الخدمي “هدف” اليوم إتاحة التسجيل الإلكتروني لبرنامج دعم الأجور أيضا للعاملين بالمدارس الأهلية والقطاع الخاص.

كيفية التسجيل في برنامج دعم الأجور

قام برنامج ومنصة طاقات بإتاحة التسجيل للمدارس الأهلية والعالمية والتي قامت باستيفاء شروط المبادرة بالتسجيل للحصول على دعم أجر العاملين فيها والذي يصل إلى 50% من أجر العامل بالمجال التعليمي عبر الرابط المخصص للتسجيل لهم.

كيفية الاستفادة من التسجيل الإلكتروني

يتم الحصول على دعم للأجور بنسبة 50% من أجر المعلمين.

يقوم بدعم أجور المعلمين العاملين من عام 2019 من الأول من شهر يوليو باثر رجعي.

يتم تقديم الدعم للعمل الحالي أو المستقبلي بنسبة 30% – 50%.

يكون أجر المعلم المدعوم ما بين 4000 إلى 15 ألف ريال.

تحصل المنشأة أيضا دعم بنسبة 10% عند توظيف النساء وذوي الإعاقة.

يتم تقديم دعم يصل إلى 50% للذين اجورهم 3000 ريال في المدن غير الرئيسية.

أعلن برنامج هدف التابع لطاقات القوي العاملة بالمملكة والذي يهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي للعاملين فيه، من خلال تقديم الخدمات التطوير ورفع كفاءة تلك الطاقات العاملة، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في دعم أجور المعلمين eservices.taqat.sa لتسجيل المدارس الأهلية والعالمية عبر برنامج هدف للحصول على الدعم الذي تقوم بتقديمة المملكة والذي يقدر بحوالي 50% من أجر المعلم دعم من البرنامج وأيضا يتم تقديم دعم للمدارس الأهلية والعالمية التي تقوم بتعليم المعلمين من النساء وذوى الاحتياجات الخاصة.