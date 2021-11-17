تنزيلات على الجوالات 50% اليوم في اكسترا بالسعودية

عروض اكسترا الحصرية في السعودية على الجوالات والأجهزة الكهربائية، تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر التي توفر إلى عملائها أفضل المنتجات التي من أهمها هواتف المحمول بمختلف المتاجر العالمية فيوجد لاكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع، فإذا كنتم في حاجة للحصول على هاتف جديد فيمكنكم التوجه إلى اكسترا وستحصلون على كل ما ترعبون فيه من هواتف.

عروض اكسترا الحصرية في المملكة العربية السعودية:

توفر اكسترا عروض مختلفة بأسعار مذهلة ومناسبة لكافة الطبقات وإليكم في السطور الآتية أهم الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

يشمل العرض على هاتف هواوي ميت بوك دي 14 كورأي 5، 8 جيجا بايت مع 14 بوصة وذلك بخصم تصل نسبته إلى 16.67%.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 02، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق مع خصم بنسبة 11.75%.

يحتوي العرض على جري مكيف جداري 18400 وحدة تنظيف ذاتي حار وبارد مع خصم بنسبة 31.94%.

يشمل العرض على هاتف هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر ومعه خصم بنسبة 33.07%.

يشمل العرض على هاتف شاومي بوكو إكس 3 برو 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق مع خصم بنسبة 24.55%.

يحتوي العرض على هاتف لافا في بلس 6، 4 جي، مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر اللون الأزرق وعليه خصم بنسبة 26.75%.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق مع خصم بنسبة 36.67%.

المزيد حول عروض اكسترا:

تعتبر اكسترا من أهم المتاجر الإلكترونية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، فيعمل المتجر على توفير المزيد من العرض والخصومات وذلك على مختلف المنتجات ومن أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها أيضاً: