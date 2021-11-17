نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطلب إعفاء وأسقاط قرض بنك الراجحي الأن تعرف على طريقة التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي السعودي أحد أهم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية، فهو يعد من أبرز البنوك التي يقدم المواطنين عليها لطلب القروض لأغراض متعدده ومختلفة، فالبنك عرف بتعاملاته الجيده مع العملاء وبساطت الإجراءات فى الحصول على القروض وأيضاً التسهيلات الجيده فى السداد، كل ذلك وأكثر دفع بالكثيرين لطلب القروض من البنك، إلا أن البعض قد يتعثر فى سداد أقساط القرض مما يجعله يواجه مشكلة كبيرة وعلى الرغم من ذلك فقد أعلن بنك الراجحي عن إمكانية إسقاط اقساط القرض وطلب الاعفاء من السداد ولكن ذلك ما يكون بناء على شروط محدده أوضحها البنك كما أوضح طريقة تقديم طلب الاعفاء فى حال توافر الشروط، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

في حالة الوفاة. تعرض العميل لحادثه تصيبه بالعجز الكلي. في حالة المضايقات المالية لأصحاب المعاشاات وكبار السن.

استثناءات لحالات الاعفاء من أقساط بنك الراجحي

فقد أوضح بنك الراجحي بعض الاستثناءات فى تطبيق وطلب قبول طلب الاعفاء حتى إذا توفرت شروط الاعفاء وهي كما يلي:

إذا إصيب العميل بالعجز الكلي بسبب تناوله لمشروبات الكحول وما شابه ذلك.

إذا كانت حالة الوفاة بسبب الانتحار.

صدور حكم قضائي على العميل لا يسقط أقساط القرض عليه.

الأوراق المطلوب تقديها لإسقاط القرض

صورة من الهوية الوطنية

صورة من إقامة العميل.

رقم الحفيظة.

خطاب من جهة العميل يوضح راتبه والمسمي الوظيفي له.

تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للعميل.

أرقام خدمة العملاء لبنك الراجحي

يمكن الاتصال على خدمة عملاء بنك الراجحي لتوضيح طريقة طلب الاعفاء وطلب إسقاط أقساط القرض والتعرف على مذيد من التفاصيل وذلك ما يكون من خلال الاتصال على الارقام التالية:

966114603333 أو على 8001241222

كيفية تقديم طلب الاعفاء لبنك الراجحي

سنوضح لكم الان خطوات طلب الاعفاء من بنك الراجحي وهي:

الدخول على موقع بنك الراجحي على الانترنت.

تعبئة الاستمارة وكتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.

رفع المستندات المطلوب تقديمها وإرفاققها بالطلب.

التوجع لأقرب فرع للبنك وتقديم الطلب.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بإعقاء أقساط قروض بنك الراجحي.