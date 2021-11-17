نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة 1443 و الشروط المطلوبة للحصول على التمويل ومزايا التمويل في المقال التالي

خطوات الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة 1443، من المؤكد أن منصة سلفة تقدم العديد من التمويلات لكي تناسب جميع الفئات ومن احدي هذه التمويلات التمويل الشخصي بمبالغ صغيرة من 1000 ريال حتى 5000 ألف ريال سعودي وقد تقدم هذا التمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب، كما يمكن الحصول على التمويل بكل سهوله لتلبية جميع احتياجات المواطنين بشروط سهله ومسيرة والآن سوف نقدم لكم كيفية التقديم للحصول على التمويل الشخصي . خطوات الحصول على تمويل شخصي من منصة هناك بعض الخطوات يجب اتباعها للحصول على تمويل منصة سلفة وهي:- أولاً الدخول إلى موقع سلفة الإلكترونية ثم النقر على كلمة تمويل.

ثم نقوم بتسجيل كافة المبيانات المطلوبة لفتح حساب داخل منصة سلفة، ندخل رقم الجوال والبريد الالكتروني وندخل الرقم القومي للعميل ث يقوم بإدخال الرقم السري للحساب .

يقرأ العميل كافة الشروط وعند الموافقة يضغط على الموافقة على الشروط واستكمال التسجيل .

ثم يحدد القيمة المالية لسداد التمويل ويحدد الفترة التى يتم تسديد التمويل بها .

ويدخل كافة البيانات المطلوبة منه بمنتهي المصداقية . أهم مزايا تمويل شخصي من منصة سلفة 1443 قد تقدم منصة سلفة التمويل الشخصي والتي قد اعتمدها النبك المركزي السعودي وقد يحتوى على العديد من المزايا ومن أهما هي:- يتم توفير هامش ربح للعميل .

كما يتم الإيداع الفوري السريع للتمويل .

ما أن تمويل سلفة الشخصي يتوافق مع الشريعة الإسلامية .

كما أن فترة سداد التمويل يتم على أقساط شهرية بنظام جدول، كما إنه يتميز بالسهولة . أهم الشروط للحصول على تمويل منصة سلفة الشخصي أهم هذه الشروط للحصول على التمويل يجب الدخول على موقع سلفة والضغط على رابط المنصة ويجب اتباع كافة الشروط المطلوبة .

يجب أن يكون الحد الأدنى راتب العميل المتقدم للحصول على التمويل هو 400 الآف ريال سعودي .

ويجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنه .

كما يجب أن يوجد عمل ثابت للمتقدم للحصول على التمويل الشخصي، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص يجب أن يكون قضي أكثر من سته أشهر في العمل ، أما إذا كان يعمل في القطاع العام يجب أن يكون قضي ثلاثة أشهر .

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسي، أما إذا كان مقيم يجب أن يون مقيم فترة طويلة . الوسوم عمر شويل - جدة خطوات الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة 1443 و الشروط المطلوبة للحصول على التمويل ومزايا التمويل - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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