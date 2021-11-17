نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة العمالة الزراعية رابط التسجيل والشروط الكاملة للقبول بالمملكة في المقال التالي
بوابة العمالة الزراعية رابط التسجيل والشروط الكاملة للقبول بالمملكة، تقوم وزارة البيئة والمياه الزراعية، بتنظيم الشئون التي تخص البيئة وشئون المياه، وكيفية توفيرها وتقنين الاستعمال والحفاظ عليها، وتنظيم أعمال الزراعة لتوظيف إمكانيات الوزارة، وفق القدرات المتاحة، ثم توفير الأجهزة الحديثة لتنمية المجال الزراعي، وهناك أيضا دعم للعاملين بالزراعة، ويأتي تطوير المجال في إطار خطة المملكة في التطوير 2030 المستقبلية، وتعتبر الوزارة من اكثر الوزارات العاملة مباشرة، في عدد من المجالات التي تمس مفاصل المملكة، وهي الطاقة العاملة والموارد، وتم تحديد بوابة خاصة والحصول عل طلب عمالة خاصة في مجالات الوزارة، ثم الحجز في الموقع لأصحاب العمل دون الرجوع للوزارة، بشرط ضمان حقوق العاملين في المجلات الزراعية المختلفة، من اوقات العمل والراحة والأجور وحقوق التأمينات بالعمل، في مكان موثوق وحاصل علي التراخيص لضمان سلامة العامل، ثم يعود بالنفع علي العامل بالمجال، وتنفيذا للقانون واللوائح التي تخص حقوق العمال.
بوابة العمالة الزراعية رابط التسجيل والشروط الكاملة للقبول بالمملكة
هناك متطلبات وشروط للتسجيل في بوابة العمالة الزراعية بالمملكة، فوضعت وزارة البيئة متطلبات وشروط يجب توافرها، للانضمام إلي البوابة الإلكترونية، والحصول علي جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة:
- أن يكون طالب الخدمة حاصل علي التراخيص التالية: شهادة تسجيل موقع زراعي، شهادة صحية، ترخيص مشروع زراعي، رخصة صيد اسماك، رخصة منحل.
- ثم يكون مضي علي تاريخ إصدار السجل الزراعي 6 اشهر.
- أن يتم منح العمالة وفق الضوابط الخاصة بمنح العمالة.
- ثم لا يعتبر تقديم الخدمة مستند تملك.
التسجيل في بوابة العمالة الزراعية للأفراد
- الدخول إلي البوابة الإلكترونية للعمالة الزراعية.
- الضغط علي تسجيل جديد، اسفل أيقونة دخول.
- ثم الضغط علي تسجيل الأفراد.
- تعبئة رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد بالميلادي والهجري، كلمة المرور وتأكيدها، مكان الإصدار، المنطقة، المحافظة، اسم مقدم الطلب بالعربية والانجليزية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان.
- ثم الضغط علي تسجيل.
التسجيل في بوابة العمالة الزراعية للشركات
- الدخول إلي البوابة الإلكترونية للعمالة الزراعية.
- الضغط علي تسجيل جديد، اسفل أيقونة دخول.
- ثم الضغط علي تسجيل شركات.
- تعبئة البيانات: رقم الهوية، تاريخ الميلاد بالميلادي والهجري، كلمة المرور وتأكيدها، مكان الإصدار، المنطقة، المحافظة، اسم مقدم الطلب بالعربية والانجليزية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان، رقم السجل التجاري، اسم الشركة، تاريخ إصدار السجل ميلادي وهجري، رقم هاتف الشركة، رقم الفاكس، الرمز البريدي، صندوق البريد.
- ثم الضغط علي تسجيل.
كيفية تقديم طلب عمالة ببوابة العمالة الزراعية
- الدخول إلي بوابة العمالة الزراعية.
- ثم ادخل رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور، والضغط علي دخول.
- بعد التأكد من الهوية وكلمة المرور، يتم إرسال رسالة علي الجوال بها رمز تحقق، ضعه في المربع المخصص لذلك، الضغط علي استمرار.
- ثم تقديم الطلب وإدخال: الاسم، رقم الهوية، المنطقة، المحافظة، المركز، نوع الطلب، طبيعة الطلب، التصنيف الفرعي.
- نوع الرخصة: رقم السجل الزراعي نظام حصاد، رقم الرخصة منصة زراعي، رقم البطاقة الصحية نظام أنعام، ترخيص منحل، ترخيص صياد، رقم الرخصة، إدخال الوصف، وملاحظات إن وجدت.
- ادخل دائرة العرض، خط العرض، عبر نظام تحديد المواقع.
- تفاصيل العمالة المطلوبة من مقدم الطلب والعدد، والضغط علي التالي.
- معلومات ترخيص صياد: اسم المستثمر، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، رقم الرخصة وتاريخها، وتاريخ انتهائها، ونوع الرخصة، المرسي، السجل التجاري، والضغط علي التالي.
- يقوم النظام بحفظ الطلب كمسودة، وتفتح صفحة للمرفقات حسب نوع وطبيعة الطلب.
- رفع الملفات المطلوبة، الموافقة علي الشروط والأحكام، الضغط علي رفع الملفات، والتالي.
- مراجعة الطلب واستعراض التفاصيل بدقة قبل الإرسال.
- الضغط علي إرسال، سيقوم النظام بإرسال الطلب، وإرسال إشعار علي البريد الإلكتروني أو الجوال.
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