بوابة العمالة الزراعية رابط التسجيل والشروط الكاملة للقبول بالمملكة، تقوم وزارة البيئة والمياه الزراعية، بتنظيم الشئون التي تخص البيئة وشئون المياه، وكيفية توفيرها وتقنين الاستعمال والحفاظ عليها، وتنظيم أعمال الزراعة لتوظيف إمكانيات الوزارة، وفق القدرات المتاحة، ثم توفير الأجهزة الحديثة لتنمية المجال الزراعي، وهناك أيضا دعم للعاملين بالزراعة، ويأتي تطوير المجال في إطار خطة المملكة في التطوير 2030 المستقبلية، وتعتبر الوزارة من اكثر الوزارات العاملة مباشرة، في عدد من المجالات التي تمس مفاصل المملكة، وهي الطاقة العاملة والموارد، وتم تحديد بوابة خاصة والحصول عل طلب عمالة خاصة في مجالات الوزارة، ثم الحجز في الموقع لأصحاب العمل دون الرجوع للوزارة، بشرط ضمان حقوق العاملين في المجلات الزراعية المختلفة، من اوقات العمل والراحة والأجور وحقوق التأمينات بالعمل، في مكان موثوق وحاصل علي التراخيص لضمان سلامة العامل، ثم يعود بالنفع علي العامل بالمجال، وتنفيذا للقانون واللوائح التي تخص حقوق العمال.

بوابة العمالة الزراعية رابط التسجيل والشروط الكاملة للقبول بالمملكة

هناك متطلبات وشروط للتسجيل في بوابة العمالة الزراعية بالمملكة، فوضعت وزارة البيئة متطلبات وشروط يجب توافرها، للانضمام إلي البوابة الإلكترونية، والحصول علي جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة:

أن يكون طالب الخدمة حاصل علي التراخيص التالية: شهادة تسجيل موقع زراعي، شهادة صحية، ترخيص مشروع زراعي، رخصة صيد اسماك، رخصة منحل. ثم يكون مضي علي تاريخ إصدار السجل الزراعي 6 اشهر. أن يتم منح العمالة وفق الضوابط الخاصة بمنح العمالة. ثم لا يعتبر تقديم الخدمة مستند تملك.

التسجيل في بوابة العمالة الزراعية للأفراد

الدخول إلي البوابة الإلكترونية للعمالة الزراعية. الضغط علي تسجيل جديد، اسفل أيقونة دخول. ثم الضغط علي تسجيل الأفراد. تعبئة رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد بالميلادي والهجري، كلمة المرور وتأكيدها، مكان الإصدار، المنطقة، المحافظة، اسم مقدم الطلب بالعربية والانجليزية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان. ثم الضغط علي تسجيل.

التسجيل في بوابة العمالة الزراعية للشركات

الدخول إلي البوابة الإلكترونية للعمالة الزراعية. الضغط علي تسجيل جديد، اسفل أيقونة دخول. ثم الضغط علي تسجيل شركات. تعبئة البيانات: رقم الهوية، تاريخ الميلاد بالميلادي والهجري، كلمة المرور وتأكيدها، مكان الإصدار، المنطقة، المحافظة، اسم مقدم الطلب بالعربية والانجليزية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان، رقم السجل التجاري، اسم الشركة، تاريخ إصدار السجل ميلادي وهجري، رقم هاتف الشركة، رقم الفاكس، الرمز البريدي، صندوق البريد. ثم الضغط علي تسجيل.

كيفية تقديم طلب عمالة ببوابة العمالة الزراعية