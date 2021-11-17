نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية و حاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الراجحي من البنوك التي دائما ما تسعى إلى تقديم افضل الخدمات سواء المصرفية أو الخدمات الإلكترونية، ويعتبر استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية من الخدمات الهامة جدا التي من خلالها يمكن معرفة كل تفاصيل قروض بنك الراجحي، وهناك خدمة حاسبة التمويل الشخصي والتي منها يمكن معرفة قيمة القرض والأقساط المتبقية، وقد تم إنشاء بنك الراجحي عام 1957 ميلادي ويبلغ راس مال البنك 25,000,000,000 ريال سعودي.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، هو احد الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع العملاء وخصوصا من يرغبون في الحصول على طلب قرض من بنك الراجحي، حيث أن بنك الراجحي السعودي احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية، ويقوم البنك بتقديم عدد ليس بالقليل من خدمات يأتي في مقدمة هذه الخدمات تمويل الراجحي الجديد، وأيضا تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ويقوم البنك بتقديم عدد من القروض المختلفة منها تمويل شخصي الراجحي، والتمويل العقاري والتمويل الأسري، كل هذه خدمات يقدمها الراجحي لكل عملائه، أما من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على احد هذه الخدمات الهامة التي تقدم من خلال البنك وهى الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية الوطنية.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

دائما ما نجد العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، يبحثون عن بنوك لا تشترط تحويل الراتب ولهذا يقدم الراجحي تمويل شخصي بدون تحويل راتب لهؤلاء الأشخاص، حيث هناك بعض الشركات التي ترفض تحويل رواتب موظفيها وجاء الراجحي لحل هذه المشكلة، حيث يقدم اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ويقوم بتقديم خدمة استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية من خلال موقع البنك الرسمي على الأنترنت، وكتابة اسم العميل وكلمة المرور ورقم الهوية وبعدها يمكن معرفة جميع القروض المقدمة، ولهذا لتسهيل الأمر على العملاء وعدم ذهابهم إلى فروع البنك ولكن يستطيعوا الاستعلام وهم في منازلهم، وهناك عدد من الخطوات من اجل تقديم أي قرض من مصرف الراجحي.

طريقة تقديم قرض من مصرف الراجحي

عليك أولا الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

ثم عليك تقديم نسخه مصوره من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين، أو الإقامة للمقيمين.

تقديم صوره من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب من مكان العمل به المسمى الوظيفي والراتب الشهرى.

يقدم البنك خدمة الاستعلام عن أنواع القروض المقدمة والاستفسار عن أي شئ خاص بهذه القروض.

أمكانية استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة القرض وقيمة القسط.

حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي مع الرابط

حاسبة التمويل الشخصي خدمه تقدم من اجل معرفة قيمة القرض المقدم والأقساط الشهرية، واليكم الطريقة بشكل صحيح.

يمكن لا مستفيد معرفة قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، من خلال رابط تمويل الراجحي بالمملكة.

بعدها يقوم الشخص المستفيد بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.

اكتب إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.

اكتب السن الخاص بك.

اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.

طريقة احتساب قيمة التمويل من مصرف الراجحي

هناك خطوات يجب اتباعها لكل من يريد احتساب قيمة القرض ومعرفة الأقساط المتبقية من مصرف الراجحي، واليكم الخطوات.

أولاً تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي السعودي.

ثم بعد ذالك تقوم بملئ جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم بعدها تقوم بالضغط على الحساب.

بعد ذالك سوف تظهر كل المعلومات المطلوبة.

ملحوظة هامه عليك أولا أن تعرف بان هذه النسب تكون بصفه تقديرية وليست فعليه،ومن اجل الاستعلام عن المبلغ الحقيقي والأقساط الشهرية يمكنك التواصل عن طريق رقم مصرف الراجحي على رقم خدمة العملاء 8001248880، وبالنسبة للعملاء الجدد الاتصال على رقم 8001241222.

التمويل العقاري مصرف الراجحي

كما عرضنا لكم اعلي المقالة ان مصرف الراجحي يقدم العديد من القروض المختلفة والمميزة لجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه القروض هو التمويل العقاري بنك الراجحي وهو من اهم التمويلات التي يقدمها البنك لكل عملائه، حيث هذا النوع المقروض يساعد على شراء شقه سكنيه أو بناء عقار خاص للمستفيد، وقد وضع البنك عدد من شروط التمويل العقاري من اجل الحصول على القرض العقاري مصرف الراجحي.