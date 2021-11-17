هـنا شروط دعم ريف للعاطلين عن العمل خطوات الحصول على الدعم المالي

شروط دعم ريف للعاطلين، كشفت وزارة البيئة والمحافظة على المياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق برنامج ريفي للأسر المنتجة من الحرفيين والعاملين الزراعيين، حيث يمكن للباحثين عن عمل التسجيل في منصة ريف الإلكترونية والحصول على 18 عامًا من الدعم المالي المباشر، يصل إلى 45000 ريال سعودي.

شروط دعم ريف للعاطلين

وضعت وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة عددًا من الشروط والقواعد من خلال منصة ريف للاستفادة من الدعم الريفي لصغار المزارعين ومربي الأسماك والأسر المنتجة، و يمكنك التسجيل في Reef Initiative لاستيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط النظام ألا يكون المستفيد من المبادرة موظفًا في إحدى الدوائر الحكومية أو الشركات الخاصة

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا.

يتطلب النظام أيضًا أن يكون مكان إقامته هو موقع المشروع.

بعد تسجيل المتقدم يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد المقررات المسجلة 3.

ألا يزيد راتبه عن 6000 ريال.

تتطلب المنصة أن يكون لدى المستفيد حساب مصرفي باسمه / اسمها عند التسجيل.

تطلب Jiaomen أجرًا لا يتجاوز 6000.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

كشف الموقع الرسمي لمشروع ريف عن القطاع الزراعي الذي يغطيه دعم أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية من خلال تويتر تتضمن خطة ريف الأنشطة الزراعية مثل زراعة الزهور وتربية الحيوانات وإنتاج العسل وصيد الأسماك.

من خلال الاهتمام بهذه الأنشطة، تهدف الحكومة السعودية إلى تحقيق الأمن الغذائي في هذه المناطق الريفية.

وقد كان لذلك أثر إيجابي في زيادة الدخل لمواطني المملكة العربية السعودية.

فيما يلي خطوات التسجيل لدعم العاطلين عن العمل في المناطق الريفية:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط منصة Reef.

حدد طلب الدعم من القائمة الرئيسية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر فوق كلمة “تسجيل”.

يتطلب موقع الويب رقم الحساب المصرفي لمقدم الطلب.

حدد البرنامج أو البرنامج المطلوب.

يرسل لك الموقع رمز تحقق من خلال الشخص الذي قام بالتحقق منك.

انقر فوق كلمة “حفظ”.

وبعد تعريفنا شروط دعم ريف للعاطلين عن العمل وطريقة تسجيل المساعدة في ريف وخطوات التقديم لبرنامج ريف عبر البوابة الالكترونية توصلنا الى خاتمة هذا التقرير، نرجوا أن ينال إعجابكم.