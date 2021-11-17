شروط الحصول علي تمويل إمكان الراجحي 50 ألف بدون كفيل أو تحويل راتب

تمويل إمكان الراجحي من صرف الراجحي تحصل على اهتمام كبير من الأشخاص الذين يرغبون في طلب التمويل من الراجحي، ويعد مصرف الراجحي وتمويل الراجحي من أفضل الشركات التي تقوم بسد جميع احتياجات المواطنين وأيضاً تقدم لهم حياة كريمة في جميع أنحاء المملكة السعودية، بعد ذلك يمكنها المواطن الإستعلام عن تقديم طلب التمويل من البنك وذلك من خلال رقم الهاتف، ومن خلال التواصل مباشرةً مع بنك الراجحي يمكن للمواطنين الاستعلام عن طلب التمويل أو القرض، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على شروط التقديم بطلب تمويل من بنك الراجحي 1443 ورقم الاستعلام عن التمويل. كذلك يمكنكم فتح الحساب للافراد بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني.

تمويل إمكان الراجحي

يقدم بنك الراجحي تمويل إمكان الراجحي للأشخاص الذين يرغبون في طلب تمويل لكي يضمنون حياة كريمة وذلك لأن يستطيع الشخص الذي يرغب في طلب تمويل من بنك الراجحي الإستعلام عنها برقم الهاتف، كما يستطيع الشخص المقدم أن يستعلم في حالة تم القبول أو الرفض وذلك من خلال القيام بالذهاب إلى أقرب فرع للشخص وسيتم التواصل مع خدمة العملاء مباشرةً.

رقم امكان الراجحي المجاني

تقدم إمكان الراجحي رقماً واحداً لكي يستطيع الراغب بتقدم في طلب التمويل من هذا الرقم، كما تقدم الاستفسار عن الطلب أو الشروط و التزامات التي مفروضة عليهم.

يستطيعون الراغبين في معرفة الشروط والطلب أن يتم التواصل من خلال ذلك الرقم 920011038.

كما تقدم الشركة أيضاً تطبيق إمكان وذلك لمتابعة جميع الاستعلامات والتفاصيل التي تخص الطلب، وتحصل على هذا البرنامج من خلال دخول الموقع الخاص بهم.

شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي

هناك العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها قبل أن تقدم في طلب التمويل وهي كالآتي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون معه الجنسية السعودي.

وأن يكون عامل في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم لا أقل من 20 عام ولا أزيد من 60 عام.

ويجب أن يكون راتب الموظف لا يقل عن 2000 ريال سعودي، والمتقاعد لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

مزيا تمويل إمكان

يمتلك تمويل إمكان الراجحي العديد من المميزات للتمويل قصير الأجل. وذلك من أجل سد أحتياجات المواطنين في المملكة العربية السعودية ونتعرف الأن علي مزايا التمويل.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. توفر تمويل حتي مبلغ ٥٠ ألف ريال سعودي. فترة سداد تصل الي ٢٤ شهر. تمويل بدون كفيل للعاملين بالقطاع العام والحكومي.

طريقة التقديم علي قرض امكان