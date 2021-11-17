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عمر شويل - جدة تمويل شخصي دون تحويل الراتب يصل لـ 300 ألف ريال متوافق مع أحكام الشريعة من بنك الرياض. يوفر لك المصرف السيولة النقدية لتحقيق أهدافك وتطلعاتك المالية، بحلول مصرفية مبتكرة من خلال خدمتي المرابحة والتورق.

تمويل شخصي دون تحويل الراتب يصل لـ 300 ألف ريال

حلول مصرفية مبتكرة مقدمة من مصرف الرياض بتمويل يصل لـ 300 ألف ريال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفترات سداد تصل لخمسة سنوات، متوفر للسعوديين فقط العاملين بالبنوك والشركات التابعة للمصرف، مع هامش ربح تنافسي وخيارات سداد مرنة.

شروط تمويل بنك الرياض الشخصي

ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عامًا.

التمويل بدون تحويل الراتب لموظفي البنوك.

يجب ألا تقل فترة العمل عن العام عند تقديمك للطلب.

الحد الأدنى للراتب هو 10 ألاف ريال.

ألا تزيد التزامات العميل لدى البنك أو الجهات الأخرى عن 33% من إجمالي راتب الشخص الحاصل على التمويل.

حساب التمويل بنك الرياض

من الخدمات الإضافية التي يقدمها مصرف الرياض للعملاء هي حاسبة التمويل للمساعدة على التخطيط المالي، وفقًا لاحتياجات العملاء الحالية والحاجات المستقبلية، يمكنك بسهولة تحديد قيمة التمويل سواء تمويل شخصي أو تمويل سيارة أو تمويل عقار وإدخال مبلغ التمويل والدخل الشهري وقطاع العمل ونوع الراتب والالتزامات الشهرية وفترة التمويل ليحسب لك المصرف التمويل المقترح لك.

ملاحظة: تساعدك الحاسبة على حساب التمويل بشكل تقريبي للقيمة التمويل ككل والقيمة الشهرية للقسط، ولكن لمعرفة القيمة الفعلية لابد من الاتصال على المصرف.

التقدم على طلب تمويل شخصي بنك الرياض

لابد من زيارة مصرف الرياض

تعبئة نموذج المرابحة .

وإحضار خطاب شهادة تعريف بالراتب من جهة العمل.

يمكن الاتصال على الرقم المجاني: 8001242020 للاستفسار عن أي معلومات إضافية.

يذكر أن مصرف الرياض يقدم أنواع أخرى من التمويل الشخصي للمقيمين والمتقاعدين والسعوديين وللعسكريين، بخطاب تحويل راتب محول إلى مصرف الرياض وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم هامش ربح تنافسي وموافقة مبدئية فورية على التمويل. ويذكر أيضًا أن مصرف الرياض يقدم برنامج وحد التزاماتك المالية بقسط واحد بإمكانية سداد حتى 3 التزامات قائمة لدى جهة واحدة ويصل التمويل لـ 60 شهرًا.