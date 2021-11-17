30000 ريال بلا كفيل للسعودي والمقيم وبالتقسيط على 36 شهر

الآن متوفر بالمملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على تمويل شخصي سريع لا يشترط جهة عمل معتمدة وأيضاً متاح للعملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث يستطيع المتقدم الحصول على مبلغ تمويل سريع ربما يصل إلى 30 ألف ريال سعودي وكذلك لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

30000 ريال بلا كفيل للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر

يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي سريع من شركة اليسر أن يحصلون على مبلغ تمويل 30 ألف ريال سعودي وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل ويتميز هذا التمويل أيضاً بالمزايا التالية

يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً قرض شركة اليسر بأنه لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن.

كذلك تمويل شركة اليسر يتميز بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 30000 ريال سعودي.

التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر متوفر لكل من العميل السعودي وأيضاً المقيم.

قرض شركة اليسر كذلك لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

يستطيع العميل المتقدم كذلك تأجيل دفع أول قسط بعد شهرين من التمويل.

متاح أيضاً تمويل شركة اليسر السريع بفترة سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 36 شهر.

شروط الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر

تمويل شركة اليسر متاح لعدد كبير من العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية ويتمتع العميل الذى يحصل على التمويل بالعديد من المزايا ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها من أجل الحصول على التمويل وهي

يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

خطوات طلب تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

كل العملاء الذين يريدون الحصول على تمويل شركة اليسر السريع والذى يبلغ قيمة 30000 ريال سعودي طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر وطلب التمويل من خلال الإنترنت.