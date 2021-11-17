“التأمينات” تحدد ألية وطريقة تحديث بيانات التأمينات الاجتماعية الجديدة 4 خطوات للتحديث تعرف عليها

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر منذ قليل، عن ألية تحديث بيانات التأمينات الاجتماعية للمستفيدين من خدمات التأمينات داخل المملكة العربية السعودية، وحددت 4 خطوات يجب القيام بها لتحديث البيانات حفاظاً على حقوق المستفيد، وحتى يكون على علم بأي تغيير يحدث على معاملاتك المالية مع الهيئة، ومدد أشتراكك في التأمينات وكذالك أي تغيير يحدث على الأجور المسجلة في التأمينات، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم ألية تحديث البيانات لقرائنا الأعزاء داخل المملكة فتابعونا.

تحديث بيانات التأمينات الاجتماعية

تسجيل الدخول على حسابك على التأمينات الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الملف الشخصي.

الدخول على أيقونة بيانات العنوان.

القيام بتحديث البيانات التي ترغب بتحديثها ثم الضغط على كلمة تحديث وبذالك تتم عملية التحديث.

ألية صرف المعاش للورثة إلكترونيا

في ظل التطور الذي تعمل عليه المؤسسة في تقديم كافة الخدمات إلكترونياً، فقد أعلنت المؤسسة عن ألية صرف ورثة المشترك لمستحقاتهم المالية إلكترونياً بسهولة، من خلال أتباع الخطوات التالية.

الدخول على الرابط الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية السعودية. ثم من الصفحة الرئيسية أختر أيقونة الخدمات. ثم أدخل على خدمات الأفراد. أنقر على أيقونة وريث. ثم أضغط على كلمة صرف مستحقات أفراد العائلة. راجع الشروط المكتوبة ثم أضغط على التقديم على الخدمة. قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية لصرف المستحقات. أضغط على الموافقة والإقرار بإرسال الطلب.

شروط صرف معاش مشترك متوفي

وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

وفاة المشترك نتيجة أصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لدية مدة أشتراك لا تقل عن 3 أشهر كاملة متصلة أو 6 أشهر منفصلة.

عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوافرت لديه مدة أشتراك لا تقل عن 120 شهر أو مدة 60 شهر مع أصافة المدة المكملة ل 120 شهر.

تحديث بيانات التأمينات الاجتماعية

تقدم الهيئة العامة للتأمينات العديد من الخدمات الإلكترونية للمشتركين فيها مثل.