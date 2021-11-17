نتائج نظام نور 1443 التعليم نتيجة اختبارات المرحلة الابتدائية والمتوسطة الفصل الدراسي الأول

نتائج نظام نور 1443 للمرحلة الابتدائية والمتوسطة الفصل الدراسي الأول، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة حالياً، بالتزامن مع بدأ اختبارات المرحلة الابتدائية والمتوسطة للفصل الدراسي الأول 1443، والتي بدأت اليوم الأربعاء الموافق 12 ربيع الآخر 1443 الموافق 17 نوفمبر 2021، وتتم الاختبارات إلكترونياً عبر منصة مدرستي وبرنامج فورمز، وعقب الانتهاء من الاختبارات النهائية تتجه الأنظار نحو استخراج النتائج الذي يتم إلكترونياً من خلال نظام نور للنتائج، حيث تعتمد وزارة التعليم السعودية على هذا النظام في العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالتعليم، ضمن تفعيل خطة الدولة في اعتماد النظام الإلكتروني وتنفيذ رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة، لرفع مستوي معيشة المواطن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له وتنمية الاقتصاد المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.

رابط نظام نور تسجيل الدخول

الدخول على الموقع الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

الضغط على خانة تسجيل ولي الأمر.

تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على تسجيل طالب جديد.

إدخال رقم الهوية وتاريخ ميلاد الطالب.

كتابة بيانات الطالب مع ذكر رقم الهاتف وبيانات السكن.

تحديد صف الطالب والمدرسة.

الإقرار بالموافقة على صحة البيانات.

موعد إعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 1443

يقوم طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذالك الثانوية، بأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443، حيث تقرر أن تكون الاختبارات للمرحلة الابتدائية من خلال منصة مدرستي، أما بالنسبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية فإن الاختبارات تتم حضورياً للمحصنين، وخلال أيام سيتم الانتهاء من هذه الاختبارات وعقب ذلك تقوم وزارة التعليم السعودية بإعلان النتائج عبر نظام نور.

الاستعلام عن نتائج نظام نور 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور برقم الهوية. الضغط على خانة الاختبارات. كتابة بيانات الطالب. كتابة كلمة المرور ورمز التحقق. النقر على تسجيل الدخول. اختيار نتائج الطلاب برقم الهوية. عرض النتائج وقت توافرها.

خدمات نظام نور

تسجيل طالب جديد.

إعلان نتائج الطلاب.

خدمات للعاملين بالتعليم.

التسجيل في النقل المدرسي.

تسجيل دخول رياض الأطفال.

صرف المكافآت والإعانات الطلابية.

استخراج شهادات نتائج الطلاب

يستطيع أولياء الأمور استخراج شهادات نتائج أبناؤهم إلكترونياً، من خلال نظام نور الإلكتروني عقب صدور النتائج لكل مرحلة، وذلك ضمن حرص وزارة التعليم السعودية على توفير الوقت والمجهود في الحصول على النتائج، وكذالك الحفاظ على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا الذي انتشر في كثير من البلدان.