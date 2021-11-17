طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للخريجين والمعلمين 1443 والشروط والرسوم المطلوبة

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للخريجين 1443، التي كشفت عنها هيئة التعليم والتدريب منذ ساعات قليلة عبر موقعها الإلكتروني، حيث ذكرت فيه فتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية، وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالشروط التي حددتها والتي من أهمها أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة سعودي الجنسية.

يهدف اختبار الرخصة المهنية إلي مزيد من تطوير العملية التعليمية وخاصة المعلم، لهذا يخضع المعلم إلي مجموعة من الاختبارات من شأنها يحصل المعلم على الكثير من الخبرة، ينقسم الاختبار إلي جزأين الجزء الأول هو الاختبار التربوي وهو جزء متاح لكافة المعلمين، أما الجزء الثاني فهو الاختبار التخصصي وهو الشق المحدد لتخصص المعلم.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للخريجين 1443

تحتاج لكي تتمكن من إتمام عملية التسجيل بنجاح إلي إتباع سلسة الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط التسجيل tpl.etec.gov.sa .

. الضغط على زر “تسجيل الدخول” عبر منصة النفاذ الوطني.

النقر على زر الاختبارات ومنه إلي التسجيل.

الضغط بجانب الموافقة على الشروط ثم التالي.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالاختبار.

حدد التخصص وموعد الاختبار.

الموافقة على الشروط.

سدد المبلغ المطلوب الخاص بالرسوم.

رسوم اختبار الرخصة المهنية

تم تحديد قيمة رسوم الرخصة المهنية 100 ريال سعودي في اختبار الترخيص المهني، ويتم سداد قيمة 100 ريال سعودي أيضا عند اختبار الترخيص التخصصي، ويتم سداد 100 ريال أيضاً عند إعادة الاختبار.

كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

آلية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين تتم من خلال إتباع النقاط التالية:



التوجه إلي رابط موقع هيئة تقويم التعليم .

. الضغط على خيار الرخصة المهنية.

تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد .

. تسجيل الدخول عبر حسابك في منصة أبشر.

كتابة الرمز المرسل.

الضغط على أيقونة التسجيل.

مراجعة البيانات والمعلومات جيداً.

حجز موعد ومقر للاختبار ثم الضغط على التالي.

تحديد وسيلة الدفع، ثم تنفيذ إجراءات الدفع.

كما يمكنكم التعرف علي النتائج من خلال الدخول علي رابط نتائج الرخصة المهنية.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

حددت الحكومة السعودية ممثلة في هيئة تقويم التعليم والتدريب مجموعة من الشروط لإنهاء إجراءات الرخصة المهنية منها التالي:

ينبغي أن يكون المستفيد من الرخصة سعودي الجنسية.

بداية من التسجيل في الموقع الإلكتروني.

سداد الرسوم المحددة.

حاصل على شهادة البكالوريوس.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للخريجين والمعلمين 1443 والشروط والرسوم المطلوبة.