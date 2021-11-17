نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير المهنة للمغتربين فى السعودية..وشروط تغيير مهنة وافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تغيير المهنة للمغتربين فى السعودية التي سمحت بها وزارة العمل بالمملكة من أجل التيسير على المقيمين الوافدين إلى الأراضي السعودية، حيث يسعى الكثير من الوافدين لتغيير المهنة في الإقامة من أجل الحصول على مهن أخري تقدم لهم زرق اكبر من السابق، لذا أتاحت وزارة العمل طريقة تغيير المهنة للمغتربين بالمملكة وفقاً إلي العديد من الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها قبل اللجوء إلى تقديم طلب الحصول على تعديل المهنة في الإقامة، تجنبا إلى الوقوع في المخالفات والعمل في المهنة الجديدة بكل حرية.

طريقة تغيير المهنة للمغتربين فى السعودية

أوضحت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية أن إجراءات تغيير المهنة للمغتربين في الإقامة تتم والتعرف على الآلية عبر منصة أبشر الإلكترونية والتي جاءت كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني منصة أبشر.

النقر على أبشر الأعمال.

تسجيل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية.

تسجيل كلمة المرور.

التحقق من الرمز المرئي المكون من أرقام وحروف.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الضغط على الجوازات.

التوجه إلى تعديل المهنة.

اختيار اسم الوافد الراغب في تغيير المهنة.

اختيار المهنة الجديدة.

الموافقة على الشروط المطلوبة.

إجراءات تغيير المهنة للمغتربين بالمملكة

تتم اجراءت تعديل المهنة عبر موقع وزارة العمل السعودية عبر إتباع التالي:

الدخول على موقع وزارة العمل، واختيار الخدمات الإلكترونية. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. التحقق من الرمز المرئي. اختيار اسم المنشأة. النقر على كلمة”تعديل المهنة”. قم الآن بتغيير المهنة وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

شروط تغيير المهنة للمغتربين في السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً عن وضع العديد من المعايير والضوابط الجديدة التي يجب أن تأخذ في الاعتبار لإتاحة المجال إلى المتقدمين لتغيير المهنة وجاءت من تلك الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم على تغيير المهنة متمرس في المهنة الجديدة مدة لا تقل عن 3 أشهر. يجب أن تكون المهنة الجديدة التي يرغب المتقدم الحصول عليها متاحة بالمملكة العربية السعودية. يجب أن يكون المتقدم مسجل في وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية. يجب أن يخلو الوافد من أي مخالفات سواء كانت مخالفات مرورية أو مخالفات قضائية. يجب أن يكون لدي الوافد إقامة سارية المفعول. يجب موافقة وزارة العمل السعودية.35

من يتحمل رسوم تغيير المهنة

يتساءل الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن قيمة الرسوم الواجب سدادها في حالة تغيير المهنة والتي يتحملها صاحب العمل بحسب ما نص قانون العمل السعودي، بالإضافة إلي رسوم الاستقدام والإقامة، كما يتحمل صاحب العمل مصاريف نقل الخدمات إلي العامل فيما يتحمل العامل العامل تذاكر العودة إلي بلدة.

شروط تجديد الإقامة في السعودية

حددت الحكومة السعودية بعض الشروط والضوابط بشان تجديد الإقامات الجديدة والتي من أهمهم أن يكون المقيم متواجد بالمملكة لتجديد الإقامة، وسداد الرسوم المصروفات المطلوبة، وعدم تواجد أي مخالفات خاصة بالإقامة وعدم وجود غرامات مالية سواء لدي الشركات أو المؤسسات الحكومية أو المرورية، كما أتاحت الحكومة السعودية طريقة تغيير المهنة للمغتربين في السعودية وفقا للضوابط السابق ذكرها.