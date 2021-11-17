طريقة التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 والشروط والرسوم المطلوبة

التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 حيث إن ذلك يعد من ضمن الاشياء التي تهم العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الراغبين فى الحصول على رخصة العمل فى وظيفة المعلم بالمملكة وذلك لأن وزارة التعليم تقوم بعقد إختبارات من أجل تحسين مستوي جودة التعليم فى السعودية لكل من المعلمون والمعلمات والطلاب.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

هذا الاختبار واحد من ضمن الاختبارات التى تقدها هيئة تقويم التدريب والتعليم فى المملكة العربية السعودية أو كما يطلق عليها هيئة قياس وذلك لأن عن طريق هذا الاختبار يتم ترقية المعلم من درجة وظيفية إلى درجة أكبرفي المرحلة التعليمية فى التدريس بالمملكة العربية السعودية.

شروط اجراء اختبار رخصة المعلمين

يوجد عدد من الشروط التي تم وضعها من أجل التسجيل فى هذا الاختبار حيث إن تلك الشروط تتلخص فى النحو التالي:-

يجب إن يكون الشخص المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة العربية السعودية.

لابد من إن يكون حاصل على درجة البكالريوس فى احد التخصصات المطلوبة.

ينبغي إن يكون المتقدم للاختبار عامل فى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

إن يكون حاصل على اختبار التخصصي المهني فى هذه الوظائف.

لابد من إن يسدد رسوم الاختبار والتي يكون قدرها 100 ريال سعودي.

طريقة التقديم فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يتم التسجيل فى هذه الاختبارات إلكترونياً من خلال منصة هيئة تقويم التدريب والتعليم فى المملكة حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى النحو التالي:-