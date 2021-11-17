يقدم حساب المواطن العديد من المساعدات المالية لعدد من الفئات المختلفة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية, ويسعى دائماً برنامج حساب المواطن لإيجاد الفئات التي تم وضعها لتقديم المساعدة المالية لهم, وذلك من أجل رفع الحالة المعيشة لهؤلاء الأشخاص والفئات, وقد أعلن حساب المواطن في وقت سابق بأن باب التسجيل في حساب المواطن لم يتم فتحه بعده لاستقبال عدد من الطلبات الجديدة, ولكن هناك من يريد أن يعرف إذا ما تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن فما هي الطريقة الصحيحة للتسجيل في هذا البرنامج, لذلك سوف نعرض لكم كيفية التسجيل في حساب المواطن كمستفيد جديد وذلك عند فتح باب التسجيل به.

خطوات التسجيل في حساب المواطن عند فتح باب التسجيل به

عندما يقوم برنامج حساب المواطن للمساعدات المادية بفتح باب التسجيل لاستقبال أشخاص جديدين من أجل الحصول علي المساعدات المختلفة المقدمة من خلال البرنامج فيمكنك اتباع الخطوات التالية.

الدخول علي الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

ثم يتم الضغط علي تسجيل حساب جديد.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية ثم كتابة رقم الجوال.

ثم بعد ذلك كتابة تاريخ ميلادك بالسنة الهجرية, ثم كتابة الرمز المرئي.

ومن هنا سوف يقوم الموقع بإرسال لك رسالة نصية علي جوالك تحتوي علي رقم سري مؤقت, قم بإدخال بعد ذلك.

ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الجديد والتي سوف تكون خاصة بك.

الضغط بعد ذلك علي استكمال الطلب.

سوف يطلب منك الموقع كتابة بعض البيانات الخاصة بك وبالتابعين لك حتي يستكمل عملية تسجيل مستفيد جديد من برنامج حساب المواطن.

بعد كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها, يتم الموافقة علي الشروط والأحكام, ثم تقوم بالضغط على حفظ الطلب.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن عند فتح باب التقديم