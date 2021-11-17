نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات التواصل مع حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن الموحد, يرغب الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية في معرفة الرقم الموحد لبرنامج حساب المواطن من أجل الاستفسار عن بعض الأشياء الخاصة بالمبالغ المالية, أو لتقديم شكاوى من نقص مبالغ حساب المواطن, حيث يعتبر حساب المواطن من أهم برامج المساعدات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي يقدم عدد من المساعدات المالية المختلفة للأشخاص داخل المملكة, ولكن ببعض شروط محددة التي لابد أن تكون في الشخص المتقدم, وساهم برنامج حساب المواطن في رفع معيشية الكثير من الأسر داخل المملكة العربية السعودية من خلال المساعدات المالية المقدمة من خلاله.

الرقم الموحد لحساب المواطن

عندما تظهر أمامك أي نوع من أنواع الاستفسارات أو الشكاوى المختلفة والتي تخص برنامج حساب المواطن فيمكنك أن تقوم بالاتصال علي الرقم الموحد لحساب المواطن والاستفسار عن الشيء التي ترغب في معرفته أو تقديم شكاوى من خلال هذا الرقم, حيث أن الرقم الموحد لحساب المواطن هو 19912.

وسائل تواصل آخري مع برنامج حساب المواطن

نظراً لكثرة الأشخاص التي تستفيد من برنامج حساب المواطن والتي ترغب في الاستفادة من مساعداته فقد وفر برنامج حساب المواطن عدد من وسائل التواصل المختلفة به من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى, ومن ضمن وسائل التواصل مع برنامج حساب المواطن هو.

منصة صوتك مسموع, وهي منصة تكون متاحة علي مدار الأربع وعشرين ساعة في اليوم. الموقع الإلكتروني لحساب المواطن والتي يتم استقبال عليه الاستفسارات والشكاوى علي مدار الأربع وعشرين ساعة. موقع برنامج حساب المواطن علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي يكون متاح علي مدار الأربع وعشرين ساعة كل يوم ما عدا يومي الجمعة والسبت ويتم بدأ العمل من الساعة الواحدة ظهراً حتي الساعة الحادية عشر مساء.

الفئات المستهدفة من قبل برنامج حساب المواطن