رابط التسجيل في مبادرة توظيف 1400 سعودي في المحاجر والكسارات

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الصناعة عن رابط التسجيل في مبادرة توظيف 1400 مواطن سعودي بعد تدريبيهم، للعمل كمسئولين في قطاع المحاجر والكسارات بالقطاع الخاص، ونشرت الوزارة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج التدريبي لتأهيل المرشحين، من خلال البوابة الإلكترونية لقطاع كوادر المحاجر، والذي تم تدشينها على خلفية الاجتماعي الثالث للجنة التوجيهية تحت رعاية الوزير المهندس خالد بن صالح المديفر، وفي إطار التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وكليات التميز ووزارة الموارد البشرية، بما يواكب التطور الذي يشهده قطاع التعدين في المملكة والتطورات الكبيرة التي يتم إدخالها بجانب الاستثمارات الواعدة، وما يقدم من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

مبادرة توظيف 1400 سعودي في المحاجر والكسارات

تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن الأهداف المنشود تحقيقها في قطاع التعدين حتى يصبح الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، في ظل التعاون بين الوزارة والمستثمرين، وحتى يتم ترجمة تلك العلاقة لحقيقة واقعية، ينتح عنها المزيد من فرص التوظيف للمواطنين، وتحدث أيضا عن الشركات التي بادرت بالتفاعل مع المبادرة، وقامت بالتوقيع على عقود تدريب وتوظيف 1400 سعودي في المحاجر والكسارات، بما يسهم في التنمية وإيجاد فرص توظيفية على حسب ما تنص عليه لائحة نظام الاستثمار التعديني الجديد.

التسجيل في مبادرة توظيف 1440سعودي بالمحاجر

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الراغبين في شغل تلك الوظائف، إلى المبادرة والتسجيل في برنامج التدريب والتوظيف لعدد 1400 سعودي، والذي ينفذ تحت إشراف كليات التميز، وقد تم تخصيص منصة إلكترونية منها يتم استقبال طلبات الالتحاق، وتوضيح رحلة المتدرب كما يلي:

التسجيل في مبادرة توظيف 1400 سعودي والتدريب على منصة كوادر المحاجر.

تقوم الشركات الموظفة باختيار المرشحين لتدريبهم وفي الشروط.

توقيع عقود التدريب وبدء مرحلة التدريب النظري والعملي في مواقع الرخص التعدينية.

التوظيف والتدريب يشمل عدة مناطق إدارية على مستوى المملكة تتم على دفعتين طوال العام

مدة التدريب تستغرق حوالي 3 شهور.

دخول المتدرب لمرحلة الاختبار والتقييم

نهاية رحلة المتدرب بالتوظيف على مهنة مسئول في الكسارات أو المحاجر.

كما قامت الوزارة بدعوة المستثمرين إلى المشاركة في المبادرة والتسجيل في بوابة كوادر المحاجر أي أنه يمكن التسجيل كالتالي:

التسجيل كصاحب عمل

التسجيل كطالب عمل.

ولكلاً خطواته، ونوعية من البيانات التي يجب تدوينها وتعبئة الحقول الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة.