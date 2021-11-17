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عمر شويل - جدة من أبرز الأسئلة التي يبحث عنها الكثيرين هي كيف أحدث العنوان الوطني إلكترونيًا 1443. حيث يتم الاعتماد اليوم على العنوان الوطني بشكل كبير في كل شيء وهو مرتبط بعدد من الخدمات المقدمة في المملكة ولذلك سوف نتعرف على طريقة تحديث العنوان الوطني أونلاين بالتفصيل:

العنوان الوطني

تم تطوير العنوان الوطني السعودي التابع للبريد السعودي وتجديده بشكل يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة للاتصالات ومواكبة خطط التحول الرقمية وفقًا لرؤية 2030 الإصلاحية ويتكون العنوان الوطني من ستة أجزاء : الجزء الأول رقم المبنى، الجزء الثاني اسم الشارع، الجزء الثالث اسم الحي، والجزء الرابع المدينة، الجزء الخامس الرمز البريدي، الجزء السادس الرقم الإضافي للمبنى.

شروط تحديث العنوان الوطني

أن يكون مسجلًا بخدمة العنوان الوطني.

أن يكون العنوان الوطني الجديد صحيح ولا يوجه بيه أي أخطاء.

أن تكون بطاقة التحقق من الشخصية سارية المفعول.

كم رسوم تحديث العنوان الوطني 1443

خدمة العنوان الوطني مجانية تمامًا وليس لها أي رسوم مستحقة وتتم إلكترونيًا من الموقع الرسمي المخصص

كيف أحدث العنوان الوطني إلكترونيًا 1443

يقدم البريد السعودي خدمة تحديث العنوان الوطني لتُمكن المستفيدين من الخدمة من تغير العنوان المُسجل وتحديث البيانات بالخطوات الآتية:

أولًا الولوج إلى صفحة العنوان الوطني

ثانيًا النقر على تسجيل الدخول تسجيل الأفراد.

ثالثًا اختيار إدارة العنوان ـ ثم إدراج رقم الهوية الوطنية بالحقل المخصص لها.

رابعًا إدخال رقم الجوال المُسجل في الخدمة بالخانة المخصصة ثم النقر على التحقق من الهوية.

خامسًا اختر خدمة تحديث العنوان الوطني من الخيارات المتاحة بالقائمة الرئيسية.

ثم أدخل كل التفاصيل بالعنوان الوطني الجديد مع مراعاة الترتيب الموضح سلفًا.

والنقر على أيقونة التحديث.

بذلك تكون قد حدثت العنوان الوطني الخاص بك.

إدارة العنوان الوطني

تعتبر إدارة العنوان الوطني خدمة إلكترونية تُمكن المواطنين والمقيمين من إدارة العناوين الوطنية المسجلة. وتحديث موقع العنوان الوطني أو طباعة العنوان من أجل استخدامه في المراسلات لاستلام الوثائق والطرود ويتطلب ذلك توافر هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول، يكون المستفيد مسجل بالعنوان ويكون عنوانه الوطني صحيح ومكتوب بالطريقة الصحيحة.