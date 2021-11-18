أرخص تأمين ضد الغير 1443 في السعودية تعرف على أسعار التأمين الآن

يبحث العديد عن أرخص تأمين ضد الغير 1443 لأنه يوفر للمواطن إمكانية الحصول على تأمين الغير، ومع زيادة عدد الحوادث، بدأ المواطنون يتجهون نحو هذا النوع من التأمين أكثر، ولكن يمكن أن يصاب المواطن بالحيرة نظرًا إلى كثيرة عدد شركات التأمين المتاحة في المملكة العربية السعودية، ولذلك جمعنا لكم أهم المعلومات للحصول على أرخص تأمين مع التمتع بجميع المزايا المتوفرة به.

أرخص تأمين ضد الغير 1443

تحتوي المملكة العربية السعودية على عدد كبير من شركات التأمين التي تتنافس مع بعضها، وتوفر أمام المواطنين الكثير من العروض التي يمكنهم الاستفادة منها، ومن أهم تلك العروض ما يلي:

الشركة التعاونية الخاصة، مبلغ التأمين 750 ريال سعودي.

شركة ميدغلف توفر خدمة التأمين بمبلغ 660 ريال سعودي.

شركة اتحاد الخليج، مبلغ التأمين 985 ريال سعودي.

أسعار تأمين ضد الغير 1442

هناك الكثير من الأسعار التي تتوفر لدى شركات التأمين، وتختلف من شركة إلى شركة أخرى كالتالي:

الشركة التعاونية الخاصة، سعر التأمين بها 750 ريال سعودي.

شركة وفاء للتأمين، السعر 1050 ريال سعودي.

وكذلك شركة ملاذ للتأمين، السعر 1245 ريال سعودي.

شركة الدرع للتأمين، السعر 1350 ريال سعودي.

الشركة المتحدة للتأمين، السعر 1600 ريال سعودي.

أسباب اختلاف الأسعار بين شركات التأمين

هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في مدى اختلاف الأسعار من شركة تأمين إلى شركة أخرى، ومن أهم هذه العوامل في مقارنة أسعار التأمين ما يلي: