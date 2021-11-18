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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر قطار الحرمين ذهاب وعودة مكة وجدة والمدينة المنورة في المقال التالي
حجز تذاكر قطار الحرمين ذهاب وعودة قبل الإطلاع على تفاصيل الحجز، دعونا نتعرف على بعض المعلومات عنه، أضخم مشروع نقل عام بالمملكة بل في منطقة الشرق الأوسط، الغرض من إنشاءه تخفيف الازدحام والضغط، الذي يحدث أثناء فترة الحج، ومايوجه الحجاج والمعتمرين من صعوبات في التنقل، فجأة الفكرة من تنفيذ هذا المشروع العظيم، والذي يربط بين المناطق المقدسة في المملكة مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمر على محطات أخرى في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة جدة وسط المدينة، والمحطة الخامسة هي مطار الملك عبد العزيز.
قطار الحرمين
استغرق بناء القطار السريع 9 أعوام، البداية كانت في عام 2009 وكان من المقرر أن ينتهي العمل، ويتم الإفتتاح خلال عام 2012 ولكن لم يكتمل المشروع في الموعد المحدد، وتم التأجيل حتى تم إطلاقه بشكل نهائي عام 2018، يأتي هذا التطور القوي في خطوط النقل السعودي من ضمن تنفيذ خطة ورؤية 2030.
حجز تذاكر قطار الحرمين رجال الأعمال والإقتصادية جدة
- سعر التذكرة من مدينة مكة المكرمة Business class إلى جدة ب 50 ريال، Economy class ب 40 ريال.
- سعر التذكرة من مطار الملك عبد العزيز الدولي Business class إلى جدة ب 25 ريال، Economy class ب 20 ريال.
- سعر التذكرة من مدينة الملك عبد الله الإقتصادية Business class إلى جدة ب 65 ريال، Economy class ب 50 ريال.
- سعر التذكرة من المدينة المنورة Business class إلى جدة ب 210 ريال، Economy class ب 125 ريال.
حجز تذاكر قطار الحرمين رجال الأعمال والإقتصادية المدينة المنورة
- سعر التذكرة من مدينة مكة المكرمة Business class إلى المدينة المنورة 250 ريال،Economy class ب 150 ريال.
- سعر التذكرة من مطار الملك عبد العزيز الدولي Business class إلى المدينة المنورة 200 ريال، Economy class ب 120 ريال.
- سعر التذكرة من مدينة الملك عبد الله الإقتصادية Business class إلى المدينة المنورة 150 ريال، Economy class ب 100 ريال.
- سعر التذكرة من جدة Business class إلى المدينة المنورة ب 210 ريال، Economy class ب 125 ريال.
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