نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفترة سداد على 60 شهرًا تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية يصل لـ150 ألف ريال الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

تعمل حكومة المملكة على تشجيع الصناعات واقامة المشروعات التنموية بجميع انحاء المملكة وتقدم لها التمويلات المختلفة اللازمة لتنمية مشروعاتهم، حيث تأتي منح الراغبين في خوض العمل الحر القروض والتمويلات اللازمة لهم ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في أعمل ملائمة ومستقرة ومنتجة، ضمن الأهداف الاستراتيجية لبنك التنمية الإجتماعية، وفي إطار تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، حيث يعتبر تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية من اهم التمويلات تمويل العمل الحر أحد المنتجات التي يقدمها البنك ويأتي هذا التمويل على مسارين، وهما التمويل للمسار النقدي ويصل إلى 60 ألف ريال، وتمويل مسار تمويل المركبات ويصل إلى 150 ألف ريال، لمساعدة مزاولي الأعمال الحرة في بناء وتوسعة دخلهم، ومن موقع ثقفني يكون مقالي عن عرض لأهم شروط التمويل وكيفية التقديم عليه ورابط التقديم وسوف نستعرض الشروط اللازمة للحصول على تمويل العمل الحر “منتج نفاذ”، ومزايا تمويلات البنك بمختلف أنواعها، والأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للبنك. شروط تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية: التمويل متاح للمواطنين والمواطنات. الفئة المستهدفة بتمويل العمل الحر، الموظفين براتب 20 ألف ريال وأقل، والباحثين عن عمل، والغير مستفيدين عبر قنوات التمويل التقليدية. أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. ألا يكون المتقدم مدينًا لبنك التنمية الإجتماعية. تقديم كفيل. فترة السداد تصل إلى 60 شهرًا. الاوراق والوثائق المطلوبة للتقديم على القرض: الهوية الوطنية سارية. العنوان الوطني. رقم الحساب المصرفي (الآيبان) للمتقدم. رقم هاتف مسجل في منصة ابشر. شهادة العمل الحر( لتمويل الخدمات التخصصية). طريقة التقديم على تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية ” التمويل النقدي”: للتقديم على قرض وتمويل العمل الحراتباع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر . الضغط على التمويل النقدي. الضغط على خيار التقديم الإلكتروني. الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. من القائمة الرئيسة اختيار إضافة طلب جديد، ثم طلب الحصول على تمويل جديد. اختيار من قائمة البرامج خيار منتجات العمل الحر. ثم الضغط على أيقونة “الخدمات التخصصية” الإقرار بقراءة جميع التعهدات واختيار الفرع المناسب للعميل. سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل الطلب، وفي هذه الصفحة يتم: إدخال بيانات وثيقة العمل الحر وإضافة المرفقات. إدخال بيانات العميل المتوفرة في يقين التي سيتم جلبها تلقائيًا في حال كان العميل موظفًا. إدخال بيانات المهنة. تعبئة بيانات الكفيل في حال وجود كفيل. اختيار الشريحة المناسبة للعميل والتقديم على التمويل المطلوب. رفع المستندات المطلوبة وثم الضغط على حفظ. بعد اكتمال المستندات، الضغط على اعتماد الملفات. وبذلك يكون التقديم اكتمل، ويظهر للعميل رقم الطلب وفترة المعالجة المتوقعة. الوسوم عمر شويل - جدة بفترة سداد على 60 شهرًا تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية يصل لـ150 ألف ريال الشروط ورابط التقديم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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