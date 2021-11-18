خطوات استرجاع مبلغ بنك التنمية الاجتماعية استعادة المبالغ الزائدة

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استرجاع مبلغ بنك التنمية الاجتماعية من أهم الخِدْمَات الملحقة بخدمات التمويل والخدمات المصرفية المقدمة عبر بنك التنمية الاجتماعية التسليف والادخار داخل المملكة لعربية السعدية في حالة وجود مبالغ زائدة مستحقة لأي عميل ، حيث قد تم توفير طريقة إلكترونية يُمكن من خلالها استعادة المبالغ الزائدة من خلال الموقع الرسمي لللبنك عبر الإنترنت ، وفي هذا السياق ؛ فسوف تتناول السطور التالية استعراض خطوات طريقة استرجاع المبالغ الزائدة من بنك التسليف بالتفصيل.
خدمة استعادة المبالغ الزائدة بنك التنمية
إن خدمة استعادة المبالغ الزائدة هي خدمة إلكترونية أون لاين مُقدمة عبر بنك التنمية الاجتماعية لجميع العملاء والمستفيدين من المواطنين والمواطنات من أبناء المملكة ، وذلك من أجل ؛ معرفة هل يوجد مبالغ مالية زائدة لهم لدى البنك أم لا ، مع التمكن من استعادة هذه المبالغ في حالة وجودها إلى حساباتهم، أما استخدام هذه الخدمة فهو لا يضع شروط صعبة ولا تعقيدات ولكنه يتطلب فقط ، ما يلي:
- قيام المستفيد بـِ تسجيل رَقْم الهُوِيَّة الوطنية.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
- على المستفيد التسجيل عبر بيانات (بوابة النفاذ الوطني المُوحد).
خطوات استرجاع مبلغ بنك التنمية الاجتماعية
يُمكن لأي مواطن أو مواطنة داخل المملكة العربية السُّعُودية استخدام خدمة استعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية الاجتماعية عبر اتباع الخطوات التالية الذكر:
- الولوج إلى الصفحة الرسمية رابط بنك التنمية الاجتماعية
- النقر على علامة تبويب (الخِدْمَات الإلكترونية).
- ثم اختيار خدمة (استعادة المبالغ الزائدة).
- أو الذَّهاب إلى صفحة خدمة استعادة المبالغ المالية مباشرةً.
- تسجيل دخول المستخدم عبر إدخال بيانات بوابة نفاذ الوطني.
- تدوين رَقْم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للمستخدم + تاريخ الميلاد.
- في حالة مطابقة وصحة البيانات، سوف يتم عرض أي مبالغ زائد مستحقة للمستخدم.
- سوف يتم التحقق إلكترونيًا بشكل تلقائي من صحة بيانات الحساب الخاص بالمستخدم بالعودة إلى البنك المركزي
- يتم التحقق أيضًا من صحة بيانات المستخدم المتمثلة في: (رَقْم الهُوِيَّة + وتاريخ الميلاد) عبر قاعدة البيانات المتوفرة في مركز المعلومات الوطني السعودي.
- في حالة ثبوت الاستحقاق لأي مبلغ زائد فعليًا ، سوف تتم معالجة الطلب بواسطة الموظف المختص وإيداع هذه القيمة المالية في الحساب البنكي للمواطن.
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