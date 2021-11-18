خطوات استرجاع مبلغ بنك التنمية الاجتماعية استعادة المبالغ الزائدة

استرجاع مبلغ بنك التنمية الاجتماعية من أهم الخِدْمَات الملحقة بخدمات التمويل والخدمات المصرفية المقدمة عبر بنك التنمية الاجتماعية التسليف والادخار داخل المملكة لعربية السعدية في حالة وجود مبالغ زائدة مستحقة لأي عميل ، حيث قد تم توفير طريقة إلكترونية يُمكن من خلالها استعادة المبالغ الزائدة من خلال الموقع الرسمي لللبنك عبر الإنترنت ، وفي هذا السياق ؛ فسوف تتناول السطور التالية استعراض خطوات طريقة استرجاع المبالغ الزائدة من بنك التسليف بالتفصيل.

خدمة استعادة المبالغ الزائدة بنك التنمية

إن خدمة استعادة المبالغ الزائدة هي خدمة إلكترونية أون لاين مُقدمة عبر بنك التنمية الاجتماعية لجميع العملاء والمستفيدين من المواطنين والمواطنات من أبناء المملكة ، وذلك من أجل ؛ معرفة هل يوجد مبالغ مالية زائدة لهم لدى البنك أم لا ، مع التمكن من استعادة هذه المبالغ في حالة وجودها إلى حساباتهم، أما استخدام هذه الخدمة فهو لا يضع شروط صعبة ولا تعقيدات ولكنه يتطلب فقط ، ما يلي:

قيام المستفيد بـِ تسجيل رَقْم الهُوِيَّة الوطنية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

على المستفيد التسجيل عبر بيانات (بوابة النفاذ الوطني المُوحد).

خطوات استرجاع مبلغ بنك التنمية الاجتماعية

يُمكن لأي مواطن أو مواطنة داخل المملكة العربية السُّعُودية استخدام خدمة استعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية الاجتماعية عبر اتباع الخطوات التالية الذكر: